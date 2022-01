La Juventus è attesa da un gennaio impegnativo, sia per il calcio giocato che per il mercato. Le recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Napoli hanno confermato però la permanenza di Alvaro Morata sino a fine stagione, sottolineando come lo spagnolo sia una delle migliori punte a livello europeo. Peraltro il Paris Saint Germain sembra non voler cedere Mauro Icardi in prestito con diritto di riscatto, da qui la decisione della Juventus di confermare lo spagnolo.

Allegri ha invece di fatto confermato la probabile partenza del centrocampista Aaron Ramsey, anche se molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle offerte che gli arriveranno.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il gallese avrebbe rifiutato il trasferimento al Burnley. Preferirebbe una società che lotta per le prime posizioni e che comunque possa garantirgli l'ingaggio importante da sette milioni di euro a stagione che guadagna nella Juventus.

Il direttore sportivo Federico Cherubini starebbe lavorando alla cessione del centrocampista: attualmente ci sarebbero West Ham e Newcastle interessate al giocatore.

Ramsey potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando alla cessione di Aaron Ramsey.

Come lasciato intendere anche dal tecnico Allegri il gallese potrebbe lasciare la società bianconera a gennaio.

L'ingaggio da sette milioni di euro a stagione però non agevola una sua partenza, nonostante non manchino società interessate al suo acquisto. Fra queste ci sarebbero West Ham e Newcastle: i primi sono impegnati nella lotta alle prime posizioni in classifica, i secondi invece sono coinvolti nella bagarre salvezza. Il Newcastle però è stato recentemente acquistato da un fondo saudita con notevoli disponibilità economiche e potrebbe investire molto sul mercato sia a gennaio che nel Calciomercato estivo.

La Juventus potrebbe lasciar partire Ramsey in prestito o eventualmente concedergli anche la rescissione consensuale, considerando che ciò alleggerirebbe molto il monte ingaggi. Il gallese ha attualmente un contratto con la società bianconera fino a giugno 2023.

Il mercato della Juventus per l'estate

La Juventus è intanto già al lavoro anche per il calciomercato estivo.

La società bianconera potrebbe rinforzare in maniera decisa la rosa a giugno, attingendo anche al mercato dei parametri zero. Fra i giocatori seguiti che vanno in scadenza di contratto a fine stagione con le rispettive società ci sono Antonio Rudiger e Paul Pogba.

Come rinforzo per il settore avanzato potrebbe arrivare il centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.