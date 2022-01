La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato per il mercato. Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Napoli lasciano intendere però che la società bianconera potrebbe effettuare una sola cessione a gennaio e non dovrebbero essere previsti acquisti importanti. Come dichiarato dal tecnico toscano il giocatore cedibile è Aaron Ramsey, che è considerato una riserva nella società bianconera. La Juventus vorrebbe cederlo anche per alleggerire il monte ingaggi, il centrocampista guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione ed ha un contratto fino a giugno 2023.

Ci sono diverse società interessate al suo acquisto, soprattutto inglesi. Si è parlato di una possibile offerta del Burnley, che Ramsey avrebbe rifiutato, ma anche di un interesse del Newcastle.

Di recente anche Patrick Vieira ha parlato del centrocampista della Juventus, il tecnico del Crystal Palace ha dichiarato che il gallese incrementerebbe molto il livello tecnico delle squadre inglesi. Parole di stima professionale che lasciano intendere un interesse concreto anche del Crystal Palace per il centrocampista gallese.

'Ramsey è un giocatore che incrementerebbe il livello di molte squadre in Inghilterra. Mi piace moltissimo per la sua esperienza e le sue qualità'.

Queste le dichiarazioni di Patrick Vieira. Il tecnico del Crystal Palace ha aggiunto: 'Rinforzare la squadra? Ne stiamo parlando con la dirigenza, anche sulla base dei giocatori che abbiamo'. Il centrocampista gallese potrebbe trasferirsi nel Crystal Palace, attualmente undicesima in classifica nel campionato inglese e a +12 dalla zona retrocessione.

Il lavoro dell'ex centrocampista della Juventus nella società inglese è stato fino ad adesso molto importante ed ha contribuito a valorizzare diversi giocatori. L'eventuale arrivo di Ramsey, come dichiarato dal francese, darebbe esperienza e qualità al centrocampo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altre cessioni nel mercato di gennaio.

Le recenti indiscrezioni di mercato parlano infatti di possibili offerte non solo per Ramsey ma anche per Arthur Melo e Alvaro Morata. Il brasiliano potrebbe lasciare in prestito la società bianconera fino a giugno per raccogliere più minutaggio. Lo spagnolo invece piace al Barcellona. Per quanto riguarda gli acquisti potrebbero arrivare per il centrocampo Denis Zakaria e per il settore avanzato Mauro Icardi. L'argentino però potrebbe approdare alla Juventus solo in prestito con diritto di riscatto. A giugno invece la società bianconera potrebbe acquistare Dusan Vlahovic.