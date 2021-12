La Juventus ha sempre dimostrato nelle ultime stagioni di voler investire in giovani di qualità avviando una strategia di mercato sportivo basata sull'acquisto dei migliori talenti che possano rappresentare il presente e il futuro della società bianconera. Basti pensare agli arrivi di De Ligt, Pellegrini, McKennie, Kulusevski o a quelli più recenti come Kean, Kaio Jorge e Locatelli. Ci si attendono acquisti simili anche nell'anno nuovo, a partire già da gennaio. Si parla di un interesse concreto per Gianluca Scamacca e per Dusan Vlahovic, anche se difficilmente arriveranno a gennaio.

La Juventus potrebbe investire su uno dei due a giugno. Sempre nel calciomercato estivo potrebbe arrivare un altro giovane interessante, che negli ultimi mesi ha dimostrato di essere pronto per una grande società come la Juventus. Ci si riferisce a Ryan Gravenberch, centrocampista dell'Ajax che va in scadenza di contratto a giugno 2023. Il 19enne è un riferimento della società olandese e a giugno potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Fra le società interessate all'olandese ci sarebbero Manchester United e Barcellona, oltre alla Juventus. Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro, valutazione importante giustificata però dalle prestazioni fornite dal giocatore negli ultimi mesi.

Il centrocampista Gravenberch potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo a giugno co Ryan Gravenberch. Il giocatore dell'Ajax è uno dei migliori giovani del calcio europeo e rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro.

Dotato di una grande fisicità, è bravo anche tecnicamente. In questa stagione fino ad adesso ha segnato un gol in campionato oltre ad aver fornito tre assist decisivi ai suoi compagni, due in campionato ed uno in Champions League. Nonostante la giovane età è già parte integrante della nazionale olandese avendo disputato 10 partite e segnato un gol.

Non sarà facile acquistarlo considerando l'interesse di diverse società.

Il mercato della Juventus

La prima parte della stagione da parte della Juventus ha messo in evidenza l'esigenza di un acquisto a centrocampo ed uno nel settore avanzato. Se si dovessero concretizzare alcune cessioni la società bianconera potrebbe rinforzare la rosa con Dennis Zakaria ed uno fra Gianluca Scamacca e Luis Muriel. Il nazionale svizzero va in scadenza di contratto a fine stagione e arriverebbe a prezzo vantaggioso. Difficile arrivare al giocatore del Sassuolo, la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto del giocatore dell'Atalanta, che potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro.