La ricerca spasmodica di un'attaccante in casa Juventus pare stia proseguendo imperterrita, considerando la cessione di Cristiano Ronaldo nella scorsa sessione estiva e il rimpiazzo, sinora poco soddisfacente, di Moise Kean. L'infortunio di Federico Chiesa, il quale starà fuori dal terreno di gioco sino a fine stagione, e lo scarso bottino di goal messo a segno da Alvaro Morata e Paulo Dybala, difatti, mettono la Vecchia Signora nelle condizioni di protendere per rimpolpare il fronte offensivo già in questa finestra di mercato.

Il Psg apre al prestito senza obbligo di riscatto per Icardi

Mauro Icardi è uno dei nomi caldi per l'attacco della Juventus oramai da qualche anno ma, oltre alle perplessità extra calcistiche legate all'attaccante albiceleste, uno scoglio imponente per l'approdo a Torino è sempre stato rappresentato dall'ingaggio da 7,5 milioni annui.

Secondo Sportitalia, però, il club d'oltralpe pare possa aprire a una cessione in prestito senza obbligo di riscatto, opzione che per la Vecchia Signora rappresenterebbe, come si suol dire, prendere due piccioni con una fava: aggiungere una pedina di livello in attacco e non gravare ulteriormente sul bilancio.

Sembra che la squadra parigina voglia liberarsi anche di altri ingaggi particolarmente onerosi, come Kurzawa (5 milioni) e Draxler (7,2 milioni).

L'arrivo di Icardi potrebbe far sì che Morata sbarchi a Barcellona

Alvaro Morata ha manifestato in più occasioni di voler provare una nuova avventura calcistica al Barcellona, specialmente dopo la chiamata del nuovo allenatore blaugrana Xavi che lo vorrebbe con sé. Massimiliano Allegri, però, ha messo il veto in tal senso, forse per i pochi goal stagionali della Juventus sinora (34 in Serie A 21/22).

L'eventuale arrivo di Mauro Icardi in prestito dal Psg scombinerebbe le carte in tal senso, in quanto il tecnico toscano potrebbe anche dare il proprio benestare per far andare l'attaccante spagnolo di proprietà dell'Atletico Madrid.

Icardi, un bomber da 149 goal tra club e Nazionale

Cresciuto prima nelle giovanili dell'Unión Deportiva Vecindario dal 2002 al 2008, per poi sbarcare al Barcellona (2008-11) e successivamente alla Sampdoria, Mauro Icardi ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2011 proprio coi blucerchiati.

Con la squadra ligure, l'attaccante argentino ha segnato 11 reti in 33 presenze tra il 2011 e il 2013 suscitando un certo interesse tra la dirigenza nerazzurra, la quale ne ha acquisito il cartellino nell'estate del 2013. Con l'Inter, Maurito ha avuto il suo miglior score sinora collezionando, tra il 2013 e il 2019, 111 goal in 188 presenze.

Attualmente, Icardi milita nel Psg dove, al momento, è andato a segno per 23 volte in 57 presenze, mentre con la Nazionale Argentina è andato in goal in 4 occasioni (3 reti con l'U-20 e 1 goal con la Nazionale Maggiore.