La Juventus è senza ombra di dubbio la squadra più attiva in questi giorni finali del mercato invernale. Dopo avere concluso con la Fiorentina l'arrivo di Vlahovic, i dirigenti bianconeri stanno pensando a Nandez del Cagliari.

Vlahovic il colpo che non ti aspetti, la concorrenza corre subito ai ripari

La Juventus ha anticipato tutti mettendo a segno uno dei colpi più importanti per il mercato. Con l'arrivo di Dusan Vlahovic, la formazione di Allegri potrebbe ritornare prepotentemente in lotta per lo scudetto, l'attaccante serbo infatti garantirà quelle reti che fino ad ora non hanno segnato Dybala e Morata.

Con questa mossa la dirigenza juventina ha voluto dare un segnale forte ai rivali oltre a evitare un'asta poi in estate. La concorrenza infatti si sta già muovendo per correre ai ripari, l'Inter ad esempio ha ingaggiato Gosens dell'Atalanta. 75 sono i milioni spesi per Vlahovic, c'è solo da capire come verranno pagati alla Fiorentina, si potrebbe fare un'operazione tipo come quella che ha portato Chiesa a Torino.

Venerdì 28 gennaio ci sono state le visite mediche, poi ci sarà la firma sul contratto che legherà alla Juventus per cinque stagioni il giocatore, che dovrebbe percepire sette milioni l'anno. Sui social non si placa l'ira da parte dei tifosi della Fiorentina, striscioni offensivi sono stati appesi al di fuori della stadio e l'abitazione dell'attaccante serbo è sotto controllo dalla questura.

Al contrario, c'è grande entusiasmo tra i tifosi bianconeri che non vedono l'ora che arrivi l'ufficialità.

Oltre a Vlahovic, si starebbe pensando a un altro colpo per il centrocampo, Cherubini sta sondando la pista relativa a Nandez del Cagliari, per arrivare al centrocampista potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche, come ad esempio Kaio Jorge e Ake.

Prima però deve uscire un giocatore, gli indiziati a partire sono Ramsey, Bentancur e Arthur.

Come cambia la Juventus con l'arrivo di Vlahovic

Grazie a questo colpo, adesso bisognerà vedere cosa succederà su vari fronti per i rinnovi. La Juventus deve pensare infatti, a prolungare il contratto di Paulo Dybala, l'attaccante argentino vorrebbe dieci milioni compresi tutti i bonus, ma la società non è del tutto convinta e avrebbe rimandato tutto a febbraio.

Anche Bernardeschi potrebbe andare via, su di lui c'è il forte interesse da parte dell'Inter. In questi giorni i nerazzurri hanno sondato il terreno per capire quale sia la situazione. Da valutare infine la situazione relativa a Cuadrado. In uscita potrebbero esserci anche Ramsey, Bentancur e Arthur con l'uruguayano seguito dall'Aston Villa. L'offerta del club inglese alla Juventus è stata di 20 milioni, i bianconeri ne chiedono 25. Arthur alla fine dovrebbe restare a Torino, così come Ramsey che sta rifiutando tutte le altre destinazioni.

Oltre a Vlahovic, la Juventus in queste ultime ore di mercato potrebbe portare a Torino anche il centrocampista del Cagliari Nandez, la scorsa estate era stato molto vicino all'Inter.

Il giocatore spinge per arrivare a Torino e sarebbe un'ottima soluzione per il gioco di Allegri. Ecco come potrebbe giocare la nuova Juventus con l'arrivo di Vlahovic: Sczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Rabiot, McKennie, Chiesa, Dybala, VLAHOVIC.

Il centrocampo sarebbe nei piedi di Locatelli con Rabiot o Bentancur. In difesa il punto fermo sarà De Ligt, mentre Dybala con Chiesa supporterà il nuovo numero nove Dusan Vlahovic. Addio certo per Alvaro Morata, lo spagnolo non ha convinto nelle ultime uscite e potrebbe cambiare aria con destinazione Barcellona, stando a quanto riportato da Sportmediaset. La Juventus ha messo a segno un grande colpo in prospettiva, sta a Massimiliano Allegri gestire il nuovo attaccante.