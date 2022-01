In questi mesi si è parlato moltissimo del rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus. I bianconeri hanno trattato per diversi mesi con l'agente del giocatore e sembrava che si fosse trovato un accordo tra le parti. Ma nelle ultime settimane, le dichiarazioni di Maurizio Arrivabene hanno lasciato intendere che qualcosa poteva cambiare. Infatti, la Juventus avrebbe fatto una nuova proposta al ribasso a Paulo Dybala. Adesso, dall'Argentina sono arrivate nuove voci sul futuro della Joya e in particolare sembra che le parti siano arrivate a una rottura.

Stando a quanto afferma TyC Sport, Dybala andrà via: "Paulo Dybala ha deciso di non rinnovare con la Juventus il contratto in scadenza il 30/06/2022". Dunque se non dovesse arrivare un nuovo colpo di scena la Juventus e Paulo Dybala potrebbero davvero separarsi.

Allegri parla di Dybala

La Juventus, in queste ore, è reduce dalla cocente delusione rimediata in Supercoppa. I bianconeri hanno fatto una buona prestazione ma sul finale un erroraccio di Alex Sandro ha permesso all'Inter di avere la meglio. Massimiliano Allegri ha fatto quello che ha potuto anche perché era in grossa emergenza. Nel secondo tempo il tecnico livornese ha inserito Paulo Dybala ma l'argentino è apparso in grande difficoltà dal punto di vista fisico e non è riuscito a incidere.

La Joya è reduce da diversi problemi fisici e ultimamente sembra in grande sofferenza. Della sua prestazione ne ha parlato anche Massimiliano Allegri: "Sono contento di quello che sta facendo Paulo". Al tecnico è stato chiesto anche qualcosa in merito al rinnovo dell'argentino: "Il contratto? Ci pensa la società a queste cose".

Dunque, Massimiliano Allegri non si è sbilanciato da questo punto di vista e ha passato la palla alla società.

Questione mercato

In queste ore, la Juventus non pensa solamente al rinnovo di Paulo Dybala ma si sta concentrando anche su altre questioni. La società starebbe facendo alcune valutazioni di mercato ma per il momento non ci sarebbe nulla di concreto.

Infatti, la Juventus ha perso Federico Chiesa ma per il momento non si starebbe cercando un sostituto. Infatti, la dirigenza bianconera avrebbe fatto solo alcuni sondaggi che per ora non avrebbero portato a nulla. Anche Allegri ha confermato che la Juventus non starebbe cercando un sostituto di Chiesa: "Non cerchiamo nessuno per sostituire". Il tecnico livornese è soddisfatto di quanto stanno facendo Dejan Kulusevski e Federico Bernardeschi perciò per ora non dovrebbero esserci scossoni di mercato. In queste ore, si parla anche di un possibile addio di Arthur ma per ora la Juventus non lo lascerebbe partire visto che non avrebbe un sostituto.