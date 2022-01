Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Napoli lasciano intendere che Alvaro Morata rimarrà nella società bianconera almeno fino a fine stagione. Nonostante l'interesse concreto del Barcellona, lo spagnolo non dovrebbe essere ceduto dalla società bianconera, anche perché sembra difficile trovare un sostituto della qualità di Morata. Lo spagnolo, però, anche contro il Napoli ha dimostrato tanto impegno ma problematiche nel concretizzare le azioni da gol. La Juventus ha segnato appena 28 gol in 20 partite, pochi per una squadra vorrebbe lottare per le prime posizioni in campionato.

Intanto, dalla Spagna arrivano indiscrezioni di mercato importanti secondo le quali il Barcellona sarebbe decisa ad acquistare lo spagnolo nonostante le intenzioni contrarie alla cessione di Massimiliano Allegri. Il tecnico Xavi avrebbe contattato Morata, dicendogli di pazientare in attesa di un'eventuale suo approdo alla società catalana. La situazione potrebbe cambiare solo grazie al Paris Saint Germain. Se la società francese decidesse infatti di accettare l'offerta in prestito con diritto di riscatto della Juventus per Mauro Icardi, Morata potrebbe trasferirsi al Barcellona. Se così dovesse essere, è possibile che i trasferimenti si concretizzino negli ultimi giorni del mercato di gennaio.

Lo spagnolo Morata potrebbe trasferirsi al Barcellona con l'arrivo di Icardi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, il Barcellona potrebbe provare ad acquistare Morata negli ultimi giorni di mercato. La società catalana spera che il Paris Saint Germain possa concedere il prestito con diritto di riscatto di Icardi alla Juventus, in questo modo, lo spagnolo potrebbe trasferirsi nella società catalana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La società bianconera gradirebbe l'arrivo dell'argentino, ma non vorrebbe impegnarsi nell'acquisto a titolo definitivo. La Juventus, a giugno, vorrebbe acquistare una punta giovane di qualità. Per questo si parla di un interesse concreto per Gianluca Scamacca, con i bianconeri che potrebbero anticipare l'acquisto del giocatore già in queste settimane per poi integrarlo della rosa bianconera a giugno.

La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo a gennaio. Come confermato da Allegri, Ramsey potrebbe lasciare la società bianconera per trasferirsi al Newcastle. Se si dovesse concretizzare la partenza del gallese, la società bianconera potrebbe acquistare il centrocampista Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.