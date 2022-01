La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato ma anche per il mercato. Il tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Napoli ha confermato la permanenza di Alvaro Morata, che negli ultimi giorni era stato vicino al trasferimento al Barcellona. Alla fine però la trattativa di mercato non si è concretizzata, perché la Juventus non è riuscita a trovare un sostituto di qualità. Piaceva Mauro Icardi ma il Paris Saint Germain avrebbe rifiutato l'offerta di un prestito con diritto di riscatto presentata dalla società bianconera.

L'unico giocatore che potrebbe lasciare la Juventus, come dichiarato anche dal tecnico toscano, è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese ha molto mercato, piace a diverse società inglesi ma recentemente avrebbe rifiutato l'offerta del Burnley. Nelle ultime ore si parla di un interesse concreto del Newcastle per Ramsey. La società inglese è stata recentemente acquistata da un fondo saudita, che potrebbe investire in maniera decisa sul mercato per rinforzare la rosa. Il centrocampista Ramsey sarebbe considerato il giocatore ideale per il centrocampo per esperienza e qualità. Il Newcastle non avrebbe problemi a garantirgli l'ingaggio da sette milioni di euro a stagione che attualmente guadagna alla Juventus.

Il centrocampista Ramsey potrebbe trasferirsi al Newcastle a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Aaron Ramsey potrebbe approdare al Newcastle a gennaio. A confermare la possibile partenza del centrocampista è stato anche il tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Napoli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La società inglese potrebbe garantire i sette milioni di euro a stagione che il gallese attualmente guadagna nella società bianconera. Se dovesse partire la Juventus potrebbe acquistare un altro centrocampista bravo a garantire equilibrio e impostazione di gioco. Il preferito sembra essere Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il Calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe acquistare in queste settimane per giugno il giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca. In questo modo la Juve eviterebbe un eventuale incremento del prezzo del cartellino e anticiperebbe le altre società interessate al giocatore. Si parla di una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro. La società bianconera potrebbe acquistare in prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno 2024. Una modalità di pagamento che sarebbe simile a quella utilizzata per l'acquisto dell'ex centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli ad inizio stagione.