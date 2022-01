La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato in questi ultimi giorni di gennaio. L'infortunio di Chiesa potrebbe indurre la società ad accelerare per l'arrivo di una punta, ma si valuta anche un rinforzo per il centrocampo. Molto dipenderà dalle cessioni, a tal riguardo il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese piacerebbe a diverse società inglesi e la sua partenza alleggerirebbe il monte ingaggi di circa 7 milioni di euro a stagione. Si è parlato in questi giorni anche della possibile cessione di Arthur Melo.

La Juventus potrebbe lasciar partire anche un altro centrocampista, ovvero Dejan Kulusevski. Lo svedese non è riuscito a a incidere particolarmente in questo anno e mezzo a Torino e, in caso di offerta importante, potrebbe essere ceduto. Si parla di un interesse di diverse società inglesi, con la Juventus che lo valuta circa 40 milioni di euro: se dovesse partire la società bianconera potrebbe decidere di puntare su Bruno Guimaraes, centrocampista del Lione protagonista fin qui di una stagione importante con la società francese. Il suo prezzo di mercato è simile è quello di Kulusevski, ma il Lione potrebbe cederlo anche in prestito con diritto di riscatto

Bruno Guimaraes potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Il Lione lo ha acquistato a gennaio 2020 dall'Atletico Paranaense per 20 milioni di euro ma la crescita di Bruno Guimaraes nelle due stagioni nella società francese è stata evidente.

Il brasiliano è uno dei punti riferimenti del centrocampo, bravo nell'impostazione di gioco, garantisce una fisicità importante. In questa stagione Guimaraes non ha realizzato gol con il Lione ma ha fornito alcuni assist decisivi: in 19 match disputati nel campionato francese ha trovato 4 gli assist, mentre altri due assist sono arrivati in Europa League.

Con la nazionale del Brasile ha esordito nel 2020, totalizzando finora tre presenze

Come detto, la sua valutazione è di circa 40 milioni di euro, ma il Lione potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto a gennaio. Sarebbe un giocatore gradito da Allegri e supporterebbe in quantità e qualità i vari Manuel Locatelli e Arthur Melo.

Il resto del mercato della Juventus

Il centrocampista Bruno Guimaraes è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il centrocampo. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe anche Denis Zakaria, in scadenza di contratto a giugno col Borussia Moenchengladbach, ma che potrebbe partire già a gennaio a prezzo ribassato.

Per il settore avanzato potrebbe arrivare in bianconero la punta dello Zenit San Pietroburgo Sardar Azmoun, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione.