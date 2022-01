La Juventus contro l'Inter rimedia una sconfitta pesante, non tanto per il risultato quanto per il modo in cui è maturata. I bianconeri hanno subito un gol a pochi secondi dal 120esimo, dopo che la partita era finita in pareggio nei tempi regolamentari. Decisivo l'errore di Alex Sandro, che ha servito involontariamente Darmian, la palla è poi finita a Sanchez che ha segnato il gol del 2 a 1. La Juventus ha dimostrato di essere una squadra di qualità, ma rimangono le problematiche a centrocampo e nel settore avanzato. Soprattutto, manca un giocatore che sappia finalizzare le azioni da gol.

A tal riguardo, i giornali sportivi spagnoli parlano di un possibile grande acquisto a giugno nel ruolo di punta. Piacciono Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic, e a proposito della punta della Fiorentina le ultime notizie di mercato sembrano confermare l'interesse concreto dell'Arsenal. Il giocatore, però, vorrebbe rimanere nel campionato italiano, per questo accetterebbe un'offerta della Juventus. Potrebbe eventualmente trasferirsi anche all'Inter nel caso in cui la società bianconera non trovasse l'intesa con la Fiorentina per la valutazione del giocatore.

Vlahovic avrebbe rifiutato l'Arsenal: vorrebbe trasferirsi alla Juventus o all'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, l'Arsenal vorrebbe Vlahovic già a gennaio.

La società inglese potrebbe offrire alla Fiorentina circa 70 milioni di euro ed un ingaggio importante al giocatore, che però vorrebbe rimanere nel campionato italiano. Vorrebbe aspettare giugno per valutare un eventuale approdo alla Juventus, o eventualmente all'Inter. Nonostante si parli di un interesse concreto per Scamacca per giugno, la società bianconera potrebbe valutare l'eventuale acquisto del giocatore della Fiorentina.

Molto però dipenderà dalle cessioni che la Juventus riuscirà ad effettuare in estate. Se dovesse partire De Ligt, ci sarebbe una somma importante da investire sul mercato per rinforzare il settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il mercato di gennaio. L'infortunio di Chiesa potrebbe agevolare l'arrivo anche di una punta.

Il preferito sembra essere Sardar Azmoun, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo a fine stagione. Potrebbe invece partire il centrocampista Aaron Ramsey, che piace a diverse società inglesi. Con la sua cessione, la Juventus risparmierebbe molto sul monte ingaggi. Come rinforzo potrebbe arrivare Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Sarebbero tutti giocatori che hanno un prezzo di mercato accessibile.