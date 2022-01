La Juventus è attesa da ultimi giorni di mercato molto impegnativi. In attesa dell'ufficialità di Vlahovic la società bianconera potrebbe effettuare delle cessioni importanti che potrebbero agevolare anche l'arrivo di un centrocampista. A tal riguardo si parla del possibile acquisto di Natahan Nandez in prestito per 2 milioni di euro con diritto di riscatto per 17 milioni di euro dal Cagliari. Potrebbero arrivare in caso di partenza di uno fra Arthur Melo e Rodrigo Bentancur. Intanto a febbraio sono attesi incontri importanti con i giocatori in scadenza a giugno.

Fra questi c'è anche Paulo Dybala, secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe offrire all'argentino lo stesso ingaggio che attualmente guadagna nella società bianconera, ovvero 7 milioni di euro netti a stagione. Se così sarà il giocatore potrebbe decidere di lasciare Torino per fare una nuova esperienza professionale. Fra le società interessate ci sarebbe anche l'Inter, con Marotta che non ha mai nascosto la stima professionale nei confronti del giocatore. Fra l'altro è stato proprio l'attuale amministratore delegato dell'Inter ad acquistarlo dal Palermo quando era alla Juventus nel 2015. Se dovesse partire Paulo Dybala la società bianconera potrebbe acquistare Marcus Thuram.

Potrebbe arrivare Thuram a giugno in caso di partenza di Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus se dovesse partire Dybala potrebbe acquistare Marcus Thuram. La punta francese attualmente gioca nel Borussia Monchengladbach e in questa stagione ha disputato fino ad adesso 12 match nel campionato tedesco senza segnare gol.

Non è considerato un titolare dal tecnico della squadra tedesca e la sua valutazione di mercato attuale è di circa 28 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023, per questo il prezzo potrebbe diminuire a giugno. Nell'eventualità dell'arrivo del francese la Juventus nella stagione 2022-2023 potrebbe avere un settore avanzato rivoluzionato anche in considerazione del fatto che Morata potrebbe lasciare la Juventus già a fine gennaio o eventualmente non essere riscattato a giugno.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus a febbraio incontrerà non solo Dybala ma anche Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio, ovvero tutti i giocatori in scadenza a giugno. Come dicevamo ad inizio articolo all'argentino potrebbe essere offerto lo stesso ingaggio che attualmente guadagna nella società bianconera, ovvero circa 7 milioni di euro a stagione. Per gli altri invece potrebbe esserci una diminuzione, la Juventus vorrebbe alleggerire l'attuale monte ingaggi. La speranza però è riuscire a vendere anche quei giocatori dall'ingaggio importante che non sarebbero considerati utili alla società bianconera. Fra questi spiccano Ramsey, Arthur Melo, Adrien Rabiot e Alex Sandro. Da valutare anche il futuro professionale di de Ligt che piace a diverse società importanti.