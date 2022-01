La Juventus oltre a Vlahovic potrebbe effettuare almeno un altro acquisto a centrocampo. Molto dipenderà dalle cessioni che riuscirà ad effettuare la società bianconera. Si parla della possibile partenza di Aaron Ramsey e di uno fra Arthur Melo e Rodrigo Bentancur. Per il brasiliano si parla di un interesse concreto dell'Arsenal, che vorrebbe acquistarlo in prestito. L'uruguaiano potrebbe trasferirsi all'Aston Villa, che potrebbe acquistarlo per circa 20 milioni di euro. Potrebbero partire anche Alvaro Morata, che piace al Barcellona, e Kaio Jorge.

Secondo le ultime notizie di mercato sul brasiliano ci sarebbe l'interesse concreto della Salernitana, che vuole una punta che possa aiutare i campani a raggiungere la permanenza nel campionato italiano. Il nuovo direttore sportivo Walter Sabatini gradirebbe il suo arrivo in prestito secco. Potrebbe essere un modo per far raccogliere maggior minutaggio al giocatore, che nella prima parte della stagione non ha giocato molto. Il brasiliano ancora non è riuscito a segnare un gol con la Juventus ed un eventuale prestito potrebbe permettergli di migliorare molto e ritornare a Torino da luglio come un giocatore importante.

Il brasiliano Kaio Jorge potrebbe trasferirsi alla Salernitana in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe vendere in prestito alla Salernitana Kaio Jorge negli ultimi giorni di mercato. Il brasiliano potrebbe trasferirsi nella società campana per raccogliere più minutaggio e adattarsi quanto prima al calcio italiano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nella prima parte della stagione ha giocato pochi match, per questo un prestito potrebbe essere molto utile per il brasiliano. Si è parlato anche di un possibile trasferimento al Cagliari in uno scambio di prestiti con Nahitan Nandez. L'uruguaiano potrebbe arrivare lo stesso alla Juventus in prestito oneroso più diritto di riscatto.

Kaio Jorge alla Salernitana avrebbe maggiori possibilità di giocare titolare.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà risolvere anche le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Ci riferiamo in particolar modo a Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Il Calciomercato estivo dipenderà molto dall'eventuale permanenza dei giocatori prima menzionati. La società bianconera dopo tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi acquisti a titolo gratuito sono stati Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, arrivati nella società bianconera nell'estate 2019. A tal riguardo piacciono Antonio Rudiger e Andreas Christensen del Chelsea, e Alessio Romagnoli del Milan, tutti in scadenza di contratto a giugno.