La Juventus ottiene un pareggio contro il Napoli, risultato che ha deluso gran parte dei sostenitori bianconeri anche perché i campani avevano tante assenze a causa della Coppa d'Africa e delle positività al coronavirus. Già da domenica 9 gennaio i bianconeri cercheranno di raccogliere punti importanti in campionato anche il match sarà impegnativo. Allo stadio Olimpico giocheranno contro la Roma, sconfitta contro il Milan. Altro argomento di riferimento in queste ultime settimane è il Calciomercato, si è parlato soprattutto della possibile cessione di Alvaro Morata al Barcellona.

A smentire la sua partenza è stato il tecnico Massimiliano Allegri, che ha dichiarato di avergli ribadito la fiducia. Mancano però diverse settimane alla fine del mercato di gennaio e dalla Spagna arrivano indiscrezioni di mercato secondo le quali il Barcellona potrebbe provare ad acquistare Alvaro Morata negli ultimi giorni di mercato. Molto dipenderà dalle cessioni che riuscirà ad effettuare la società catalana ma anche dall'eventuale sostituto che potrebbe acquistare la Juventus. Secondo la stampa spagnola ci sarebbe stato un contatto telefonico fra il tecnico del Barcellona Xavi e Morata in cui l'ex centrocampista spagnolo avrebbe ribadito al giocatore l'interesse ad acquistarlo nel mercato di gennaio.

Il tecnico Xavi avrebbe contattato Morata per confermare interesse a portarlo al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il tecnico del Barcellona Xavi avrebbe contattato Morata per confermargli l'interesse ad acquistarlo a gennaio. La società catalana sta cercando prima di tutto di alleggerire la rosa e il monte ingaggi e nelle ultime settimane di gennaio prima di effettuare acquisti.

Il giocatore avrebbe deciso di accettare l'offerta del Barcellona ed è pronto ad aspettare anche fine mercato per trasferirsi in Spagna. L'eventuale partenza di Morata però dipenderà non solo dalle cessioni del Barcellona ma anche dall'eventuale sostituto che dovrebbe arrivare alla Juventus. Se il Paris Saint Germain dovesse cedere Icardi in prestito con diritto di riscatto, l'eventuale cessione dello spagnolo sarebbe una possibilità concreta.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare anche un'altra cessione, quella di Aaron Ramsey. Il centrocampista potrebbe trasferirsi al Newcastle, società che non avrebbe problemi a garantire l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera. Si era parlato anche di una cessione di Arthur Melo, che però dovrebbe rimanere. Come acquisto per il centrocampo potrebbe arrivare Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.