Inter e Juventus sono al lavoro per potenziare le rispettive rose sia in vista dell'ormai imminente Calciomercato invernale, sia per la prossima sessione estiva di trasferimenti.

Relativamente ai nerazzurri, nelle ultime ore circola l'indiscrezione di un possibile scambio tra Aaron Ramsey e Stefano Sensi con la Juventus. Entrambi, soprattutto per motivi legati alle precarie condizioni fisiche, sarebbero ai margini dei progetti di Simone Inzaghi e di Massimiliano Allegri. Potrebbero dunque cambiare aria già a gennaio, ma la trattativa sembrerebbe molto complessa perché il gallese percepisce comunque uno stipendio molto oneroso per i budget degli Zhang e, viste le difficoltà avute a Torino, difficilmente riuscirebbe a inserirsi in un progetto tecnico ben definito come quello interista.

Il calciatore ex Arsenal sarebbe poi stimato anche da vari club della Premier League come Everton e Newcastle.

In alternativa Stefano Sensi potrebbe essere inserito in qualche altra operazione come contropartita tecnica. Finora infatti mister Inzaghi non riesce a utilizzarlo con continuità anche per i troppi infortuni. I dirigenti vorrebbero proporlo al Sassuolo per arrivare a Gianluca Scamacca o a Davide Frattesi , entrambi valutati dagli emiliani circa 30-35 milioni di euro. Lo scambio sarebbe molto complesso perché il centrocampista italiano percepisce circa 3,5 milioni di euro mentre il suo collega, ex Arsenal, ne prende 7 l'anno.

Possibile scambio tra la Roma e l'Inter

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero anche intavolare con la Roma anche una possibile trattativa per lo scambio tra Matias Vecino e Gonzalo Villar.

Il primo non sarebbe centrale nel progetto tecnico di Inzaghi e ha il contratto in scadenza nel 2022, mentre il secondo non rientrerebbe nei dettami tattici di Josè Mourinho. Il centrocampista giallorosso potrebbe essere preso in considerazione come profilo da alternare a Marcelo Brozovic. La Roma, però, non accetterebbe lo scambio perché l'uruguaiano si svincolerà tra pochi mesi e potrebbe essere ingaggiato a parametro zero a giugno.

Vecino, inoltre, sarebbe stato sondato anche dal Napoli di Luciano Spalletti, dalla Lazio di Sarri e dalla Juventus.

Il Barcellona vorrebbe Alvaro Morata

Juventus e Barcellona potrebbero invece decidere di imbastire una trattativa che riguarderebbe uni scambio tra Memphis Depay ed Alvaro Morata. L'operazione sarebbe stata consigliata direttamente dal tecnico dei catalani, Xavi, che vorrebbe un centravanti con le caratteristiche tecniche simili a quelle dell'ex Chelsea.

Attualmente, affinché lo scambio si concluda, i bianconeri dovrebbero prima riscattare il cartellino del centravanti spagnolo, ancora in prestito dall'Atletico Madrid, e poi intavolare la trattativa con gli azulgrana. Acquisire interamente Morata costerebbe circa altri 35 milioni di euro, cifra ritenuta elevata dagli Agnelli, che hanno prolungato infatti il prestito versando altri 10 milioni in estate all'Atletico.

Depay piacerebbe a Massimiliano Allegri, perché potrebbe agire in varie zone dell'attacco, ma i dirigenti torinesi sarebbero scettici perché le sue condizioni fisiche che spesso lo tengono lontano dal rettangolo di gioco.