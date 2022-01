La Juventus è al lavoro in questi giorni per il mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe essere una delle più impegnate, sia nelle cessioni che negli acquisti.

Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino, ma a causa del loro ingaggio importante sono difficili da cedere. Su tutti spiccano i nomi di Aaron Ramsey e Arthur Melo, che la società bianconera potrebbe decidere di cedere in prestito fino a fine stagione, così da alleggerire il monte ingaggi. Si è parlato di una possibile partenza anche di Alvaro Morata, ma in un recente confronto fra lo spagnolo e Allegri il tecnico gli avrebbe ribadito la propria fiducia e conseguentemente la volontà di puntare su di lui anche nella seconda parte della stagione.

Una decisione che arriverebbe anche perché è difficile arrivare a giocatori come Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca, che Fiorentina e Sassuolo non vorrebbero cedere a gennaio. Inoltre la loro valutazione di mercato è importante, rispettivamente 70 milioni e 40 milioni di euro. Il giocatore serbo della Fiorentina potrebbe non arrivare alla Juventus neanche a giugno anche perché vorrebbe un ingaggio elevato. Per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera starebbe lavorando a un acquisto in anticipo di Gianluca Scamacca già per questo mese di gennaio.

Il centravanti Scamacca potrebbe essere acquistato a gennaio, ma approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe anticipare l'acquisto di Gianluca Scamacca a gennaio, con il giocatore che rimarrebbe al Sassuolo fino a giugno.

Tale eventuale decisione sarebbe motivata non solo da fatto che la valutazione di mercato del giocatore potrebbe incrementare nella seconda parte della stagione, ma anche perché piace ad altre big del campionato, come a Milan e Inter.

La società bianconera potrebbe quindi cercare di acquistarlo a gennaio, magari in prestito con obbligo di riscatto, nella modalità di pagamento già utilizzata anche per l'arrivo di Manuel Locatelli nel recente Calciomercato estivo.

Si parla ad esempio di un prestito oneroso di circa 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a giugno 2023 per circa 35 milioni di euro. Se il giocatore dovesse incrementare i gol segnati in maniera importante nella seconda parte dell'attuale stagione, il Sassuolo potrebbe chiedere di più per il suo cartellino.