La Lazio nella prima giornata di ritorno di campionato ha ottenuto un pareggio allo stadio Olimpico contro l'Empoli. Un pareggio arrivato negli ultimi minuti del match grazie ad un gol di Sergej Milinkovic Savic, che aveva segnato anche nel primo tempo. Due realizzazioni per il centrocampista ed una di Immobile per il 3 a 3 finale. Il giocatore è un a certezza del centrocampo della Lazio oramai dal 2015 ed ha un contratto fino a giugno 2024. In una recente intervista alla stampa serba Milinkovic Savic ha parlato del presente e del presunto litigio con il tecnico Maurizio Sarri a dicembre ma anche del suo futuro professionale, sottolineando come abbia ancora due anni di contratto con la società laziale.

Il centrocampista ha dichiarato che la Lazio è in una fase di cambio di struttura e se si dovesse concretizzare, si incontrerà con la società per valutare insieme il futuro professionale. Parole che potrebbero lasciare intendere un'eventuale partenza di Milinkovic Savic a giugno. Già il suo agente sportivo Matja Kezman aveva parlato a fine 2021 dichiarando come il suo assistito fosse un giocatore da grande società.

Il centrocampista della Lazio ha parlato del suo futuro professionale

Il centrocampista Milinkovic Savic ha parlato del suo futuro professionale in una recente intervista ad un giornale sportivo serbo. Ha dichiarato: 'Abbiamo aperto un nuovo ciclo, prolungando il mio contratto. Adesso ho ancora due anni'.

La Lazio sta in una fase di cambiamento e 'e vedremo in che direzione vorrà andare. Se ci sarà qualche cambiamento dovremo sederci e parlare", ha aggiunto. In merito al presunto litigio avuto con il tecnico Maurizio Sarri a dicembre, il centrocampista ha smentito tutto dichiarando: ''Nella partita successiva al presunto litigio con il tecnico ho dimostrato che era una sciocchezza, altrimenti non avrei giocato e non sarei stato il capitano''.

Il giocatore della Lazio Milinkovic Savic potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Negli ultimi mesi si è parlato molto della possibile partenza di Sergej Milinkovic Savic, indiscrezioni alimentate soprattutto da Matja Kezman. L'agente sportivo del centrocampista ha dichiarato che il giocatore è pronto per una grande società ed ha sottolineato come la Juventus sia da considerare come tale.

Il suo contratto scade a giugno 2024 e il suo prezzo di mercato è di circa 70 milioni di euro.

La stagione fin qui disputata dal centrocampista dimostra la sua importanza, in 19 partite giocate in campionato ha segnato sette gol e sette assisti decisivi ai suoi compagni. Sarebbe un giocatore ideale per la Juventus, che deve rinforzare il centrocampo a giugno.