La Juventus è al lavoro negli ultimi giorni per il mercato. Si valutano alcune cessioni importanti, che potrebbero agevolare l'acquisto di rinforzi utili a centrocampo e nel settore avanzato. Soprattutto dopo l'infortunio che ha subito Federico Chiesa nel match contro la Roma, che potrebbe tenere il giocatore fuori a lungo. Per il centrocampo piace Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione col Borussia Moenchengladbach. Come punta invece il preferito sembra essere Mauro Icardi, ma solo se il Paris Saint Germain decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto a giugno.

Difficile questa possibilità, intanto però nelle ultime ore si parla anche di un altro possibile rinforzo che potrebbe arrivare alla Juventus.

Non si tratta però di un centrocampista e neanche di una punta ma di uno dei difensori più interessanti del calcio inglese. Si tratta di Japhet Tanganga, difensore che il Tottenham potrebbe offrire alla società bianconera come contropartita tecnica per l'acquisto di Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese piace al tecnico del Tottenham Antonio Conte, che lo considererebbe un giocatore ideale per il Tottenham.

Il centrocampista Kulusevski potrebbe trasferirsi al Tottenham per 20 milioni più Tanganga

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere a gennaio Dejan Kulusevski al Tottenham.

La società inglese vorrebbe offrire una contropartita tecnica. Fra i giocatori graditi dai bianconeri che giocano con la squadra londinese ci sarebbe il difensore Japhet Tanganga, ritenuto un giocatore utile perché può giocare da centrale ma anche come terzino destro. La Juve però vorrebbe anche una somma di circa 20 milioni di euro, considerando che valuta il centrocampista svedese circa 40 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'infortunio che ha subito Chiesa potrebbe portare la Juventus a non cedere Kulusevski ed eventualmente a considerare una partenza dello svedese a fine stagione.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere a gennaio Aaron Ramsey, che piace a diverse società inglesi. Se dovesse partire il gallese la società bianconera potrebbe acquistare Denis Zakaria.

Per quanto riguarda il settore avanzato, la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto del giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca già adesso per averlo poi materialmente a disposizione a fine giugno.