La Juventus ha chiuso il girone d'andata con vittorie importanti ma anche con un rimpianto. Il pareggio contro il Venezia significa meno due punti per i bianconeri, che avrebbero potuto trovarsi ancora più vicini all'Atalanta e al Napoli rispettivamente quarta e terzo in classifica. I 4 punti di distanza dai bergamaschi però potrebbero portare la società bianconera a supportare con più decisione il lavoro del tecnico Massimiliano Allegri rinforzando centrocampo e settore avanzato. Molto dipenderà dalle cessioni e dalle possibili partenze di quei giocatori non considerati importanti dall'allenatore toscano.

Fra questi rientra Aaron Ramsey, Arthur Melo e Dejan Kulusevski. Soprattutto lo svedese è uno dei giocatori che ha più mercato e dal quale la Juventus potrebbe ricavare una somma importante. Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro. Potrebbe però essere ceduto in prestito, magari in uno scambio di mercato che potrebbe essere utile anche alla Juventus.

A tal riguardo si parla di un interesse concreto del tecnico José Mourinho per il centrocampista svedese a tal punto che il portoghese potrebbe avallare la cessione in prestito alla società bianconera già a gennaio di Niccolò Zaniolo. Come è noto il centrocampista italiano piace molto alla Juventus e non ha mai nascosto di essere un tifoso bianconero da bambino.

Possibile scambio di mercato fra Kulusevski e Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il tecnico della Roma José Mourinho vorrebbe il centrocampista Dejan Kulusevski. La Juventus potrebbe accettare la cessione in prestito del giocatore per Niccolò Zaniolo, che da tempo piace alla società bianconera. Si era parlato del possibile arrivo del centrocampista italiano in bianconero già due stagioni fa ma gli infortuni che ha subito il giocatore hanno portato la Juventus ad evitare l'acquisto. Potrebbe concretizzarsi uno scambio di prestiti a gennaio fino a fine stagione.

A giugno si valuterebbe se lo scambio possa diventare a titolo definitivo.

L'inizio di stagione di Kulusevski e di Zaniolo

L'inizio di stagione di Kulusevski e di Zaniolo non è stato ideale nelle loro rispettive società. Lo svedese ha raccolto poco minutaggio ed ogni volta che è stato impiegato non ha inciso come ci si aspettava.

Ha contribuito però al 2 a 0 della Juventus contro il Cagliari servendo l'assist decisivo per il gol di Bernardeschi. Zaniolo invece è stato protagonista della vittoria della Roma contro l'Atalanta nella 18esima giornata di campionato ma non è stato costante durante il girone d'andata. Per questo un eventuale scambio di mercato potrebbe essere utile ad entrambi i giocatori per rilanciarsi nella seconda parte della stagione.