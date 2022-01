La Juventus ha ottenuto una vittoria importante in campionato contro l'Udinese. I bianconeri hanno guadagnato due punti all'Atalanta, attualmente quarta a +1 sulla Juve, anche se i bergamaschi hanno un match in meno. Saranno settimane importanti per la società bianconera, sia per il mercato che per la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza. A tal riguardo, sono cinque quelli che potrebbero lasciare a parametro zero la Juve a giugno. Fra questi spicca Paulo Dybala che, dopo il gol contro l'Udinese, ha rivolto uno sguardo di sfida verso la tribuna, dove c'era la dirigenza bianconera.

A febbraio è atteso a Torino l'agente sportivo dell'argentino, Jorge Antun, per discutere del prolungamento di contratto. In caso di mancata intesa il giocatore lascerà a parametro zero la società bianconera. Fra le interessate ci sarebbe l'Inter, che potrebbe decidere di schierare un settore avanzato tutto argentino con Dybala, Correa e Lautaro Martinez. Se dovesse lasciare la Juventus, potrebbe essere sostituito da Rafael Leao. Il portoghese in questa stagione sta mostrando tutte le sue qualità tecniche e realizzative: in 22 match ha segnato 7 gol e fornito 5 assist decisivi ai suoi compagni.

Il portoghese Rafael Leao potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di sostituire Dybala con Rafael Leao.

In caso di mancato prolungamento di contratto l'argentino lascerà a parametro zero la società bianconera. La Juventus potrebbe acquistare il portoghese del Milan, valutato circa 70 milioni di euro. La crescita di Leao è stata evidente in questa stagione, al punto che il tecnico Pioli lo ha definito un giocatore simile a Henry.

Di certo, si tratta di una valutazione di mercato importante ma la società bianconera potrebbe agevolare il suo arrivo grazie a delle cessioni. A giugno potrebbero partire diversi giocatori a titolo definitivo, su tutti Adrien Rabiot, Arthur Melo e Dejan Kulusevski.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato del mercato di giugno, ma la Juventus potrebbe effettuare due acquisti importanti anche a gennaio.

Si valuta l'arrivo di un centrocampista e di una punta brava a finalizzare le azioni da gol. A tal riguardo, piace molto Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione come Sardar Azmoun, che potrebbe essere il rinforzo della Juventus per il settore avanzato. Il giocatore dello Zenit San Pietroburgo andrebbe a supportare le altre punte Morata, Dybala, Kaio Jorge e Moise Kean. Potrebbe trasferirsi alla Juventus per circa 5 milioni di euro, prezzo agevolato proprio perché il suo contrario scade a fine stagione.