La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. La società bianconera potrebbe essere particolarmente attiva sia in entrata che in uscita.

Da febbraio poi ci sarà molto lavoro per il club torinese relativamente alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno, fra questi spicca Paulo Dybala. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe offrirgli un ingaggio minore rispetto a quella stabilito qualche settimana fa. In particolare si era parlato di un'intesa economica di 10 milioni di euro a stagione per un contratto fino a giugno 2026, mentre invece recentemente la società bianconera avrebbe deciso di diminuire tale somma, offrendo al giocatore lo stesso ingaggio che attualmente già percepisce, circa 7 milioni di euro a stagione.

A parlare della situazione contrattuale dell'argentino è stato Antonio Cassano. Ospite al programma su Twitch di Christian Vieri BoboTv, l'ex giocatore ha dichiarato a sua detta Paulo Dybala potrebbe non prolungare il proprio contratto con la società bianconera. Fra i motivi che potrebbero agevolare la partenza dell'argentino ci sarebbe anche il fatto che c'è il rischio che la Juventus potrebbe non vincere granché per i prossimi due o tre anni. Di conseguenza l'argentino potrebbe accettare un'offerta di un'altra società. Secondo Cassano potrebbe essere l'Inter a ingaggiare il giocatore.

Cassano ha parlato del futuro professionale di Paulo Dybala

"Paulo Dybala al 99,9% per me non rinnova", queste le dichiarazioni di Antonio Cassano riguardo il possibile prolungamento di contratto del giocatore argentino con la Juventus.

L'ex giocatore barese ha spiegato anche il motivo per cui Dybala potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale: l'argentino potrebbe aver pensato che i bianconeri per ritornare a vincere dovrebbero aspettare altri due o tre stagioni.

Cassano ha sottolineato: "Nel campionato italiano l'unica società che potrebbe ingaggiare Paulo Dybala è l'Inter".

Peraltro lo stesso amministratore delegato della società nerazzurra Giuseppe Marotta ha recentemente sottolineato il possibile acquisto di giocatori a parametro zero a giugno.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus in questi ultimi giorni di mercato potrebbe vendere Aaron Ramsey e Arthur Melo, i quali potrebbero trasferirsi in Inghilterra, in particolare il brasiliano piace all'Arsenal.

Se dovessero partire la società bianconera potrebbe acquistare almeno un centrocampista. Fra i giocatori seguiti ci sarebbero Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione col Borussia Moenchengladbach, e Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Genoa fino a giugno il cui cartellino è già di proprietà della società bianconera.