Questa settimana potrebbe essere cruciale per le sorti del Crotone in chiave di calciomercato: sono giornate importanti per gli squali che stanno provando a concludere alcune operazioni in entrata.

Secondo quanto lasciato intendere nei giorni scorsi dal tecnico rossoblù Francesco Modesto, in Calabria dovrebbero arrivare un difensore, un centrocampista e almeno due attaccanti. Proprio nel reparto avanzato si starebbe facendo strada l'ipotesi di un ritorno, quello di Federico Ricci. In uscita sarebbe ormai imminente la cessione di Ahmad Benali al Pisa.

Ricci potrebbe tornare al Crotone

L'attaccante Federico Ricci potrebbe legare nuovamente il suo nome ai colori rossoblù. La punta cresciuta nel settore giovanile della Roma, fratello gemello del centrocampista Matteo Ricci, è attualmente in forza alla Reggina dove ha collezionato una sola presenza. Il calciatore è stato già in passato a Crotone, in occasione del torneo di Serie B 2015-2016 con Ivan Juric in panchina e successivamente nel torneo di Serie A 2017-2018 con mister Walter Zenga.

In queste ore il suo nome sarebbe stato accostato agli squali, che starebbero riscontrando difficoltà nello strappare il "sì" da parte dell'attaccante Marco Olivieri del Lecce.

Benali verso la Cessione

Dopo quattro stagioni sembrerebbe essere arrivata ai titoli di coda l'avventura calabrese di Ahmad Benali.

Il centrocampista libico, attualmente fuori rosa, sarebbe a un passo dal trasferimento a titolo definitivo al Pisa. Dopo gli accostamenti a Brescia, Monza e Ternana il numero 10 degli squali avrebbe dato il suo via libera al trasferimento all'attuale capolista del torneo cadetto.

Ahmad Benali diventerebbe così il terzo elemento ceduto dal Crotone dopo gli addii dei giorni scorsi di Godfred Donsah e di Salvatore Molina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Crotone, le altre operazioni

Come accennato il Crotone è stato recentemente accostato all'attaccante Marco Olivieri, calciatore attualmente in forza al Lecce ma di proprietà della Juventus. Per lui però ci sarebbero in ballo anche le proposte di Ascoli, Perugia e Spal.

Gli squali starebbero poi per concludere l'acquisizione del centrocampista Nikolas Spalek dal Brescia dopo i rallentamenti sulla trattativa registrati nei giorni scorsi.

Dovrebbe rimanere a Crotone invece l'attaccante Giuseppe Borello che era stato accostato prima al Pescara e successivamente al Palermo. Sorte analoga anche per Augustus Kargbo, fresco di rientro dalla Coppa d'Africa, per il quale il passaggio al Perugia sembrerebbe ormai sfumato.