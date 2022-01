Nonostante la vittoria esterna 4-3 sul campo della Roma che ha regalato alla Juventus una grande gioia e tre punti in classifica, stamani sono arrivate brutte notizie dal "J Medical": lesione del crociato e stagione finita per Federico Chiesa, che già nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico.

Un grattacapo in più per Massimiliano Allegri in vista della finale di Supercoppa mercoledì contro l'Inter e per il prosieguo della stagione in corso.

Analisi Roma-Juventus 3-4

Il match disputatosi ieri pomeriggio alle ore 18:30, si è chiuso con una rocambolesca vittoria 3-4 della Juventus ai danni di una bella Roma; una gara piena di emozioni come evidenzia il risultato.

Vantaggio iniziale dei padroni di casa con goal di Abraham su calcio d'angolo, e pronta risposta della Juventus con Dybala che dal limite dell'area di rigore della Roma piazza un sinistro che batte Rui Patricio.

Il secondo tempo quindi riparte dall' 1-1; passano pochi minuti e la Roma si riporta avanti con goal di Mkhitaryan (tiro deviato e pallonetto che scavalca Szczesny); poco dopo arriva il raddoppio con la magistrale punizione di Lorenzo Pellegrini che piazza il pallone sotto l'incrocio dei pali e risultato sul 3-1. La Juventus però riesce a recuperare e a ribaltare tutto in 8 minuti, portando il risultato da 3-1 a 3-4 (goal di Locatelli, di Kukusevski e di De Sciglio). Ma le emozioni non finiscono qui: nel finale c'è un intervento del Var che richiama l'arbitro Davide Massa per un fallo di mano di De Ligt (che viene espulso per doppia ammonizione).

e rigore per la Roma. Sul dischetto si presenta Lorenzo Pellegrini che ha l'occasione di pareggiare i conti, ma fallisce clamorosamente calciando addosso a Szczesny, buttatosi in anticipo sulla propria destra.

La partita si chiude così sul 4-3 per i bianconeri di Allegri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mercoledì arriva la Supercoppa: Inter e Juventus si contendono il primo trofeo stagionale

Il tempo di godersi la vittoria sulla Roma per i bianconeri non c'è: ora testa subito alla sfida di San Siro contro l'Inter di mercoledì 12 gennaio, che mette in palio la Supercoppa Italiana.

Situazione di emergenza in casa Juventus dove mancheranno giocatori importanti, quali Chiesa (infortunato), De Ligt (squalificato), Cuadrado (squalificato) e Bonucci non ancora al 100% (Allegri spera di averlo almeno in panchina): sarà l'allenatore a sciogliere i dubbi su una sua eventuale presenza mercoledì.