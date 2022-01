L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ed avrebbe messo nel mirino le prestazioni di un centrocampista. Oltre a Gonzalo Villar della Roma, che potrebbe arrivare in prestito e che piacerebbe a Valencia e Sampdoria, sarebbe molto gradito il nome di Mattias Svanberg. Il calciatore del Bologna interesserebbe molto al Milan, ma avrebbe rifiutato la destinazione già durante lo scorso campionato. Il suo contratto scade nel 2023 e avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro. Pur di non perderlo a zero nel prossimo anno, gli emiliani potrebbero abbassare le pretese in estate e Marotta sarebbe pronto anche a inserire una contropartita tecnica.

Il calciatore ha caratteristiche di inserimento che sarebbero molto utili per il gioco di Inzaghi.

Per l'attacco, invece, si potrebbe accelerare per Julian Alvarez. Il suo agente Fernando Hidalgo, sarebbe a Milano e dovrebbe fermarsi in città per qualche giorno proprio per trattare la cessione del calciatore in un top club europeo. Incontrerà anche il Milan, ma la società presieduta dagli Zhang si sarebbe mossa già in anticipo quando ha inviato Baccin in Argentina per visionarlo dal vivo. La clausola del ragazzo del River Plate sarebbe di circa 20 milioni di euro, ma il club sudamericano ha fretta di cedere perchè non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero al termine della stagione.

Alla finestra ci sarebbero anche club stranieri come Manchester United ed Atletico Madrid.

La Fiorentina vorrebbe Isco

La Fiorentina confermerebbe le grandi ambizioni con il colpo Isco. Il fantasista del Real Madrid potrebbe aggiungersi ai recenti arrivi di Ikonè e Piatek e l'idea sarebbe quella di ingaggiarlo al termine della stagione, nel mercato estivo.

L'ex Malaga ha il contratto in scadenza e non dovrebbe prolungare il suo rapporto con la squadra presieduta da Perez perché fuori dai canoni tattici di Carlo Ancelotti. Il suo agente avrebbe già avuto dei contatti con il club di Rocco Commisso che dunque potrebbe battere la concorrenza di Milan e Inter. Bisognerà mettersi d'accordo sulle cifre ma se la squadra dovesse approdare in Europa, sarebbe una destinazione che il giocatore prenderebbe in considerazione.

Coutinho all'Aston Villa

Il Barcellona, invece, ha ufficializzato la cessione di Philippe Coutinho all'Aston Villa. Il brasiliano è stato voluto fortemente da Gerrard e si trasferisce con la formula che prevede un prestito di sei mesi con diritto di acquisto. Coutinho sarebbe stato sondato anche dall'Inter, ma soprattutto le alte pretese salariali avrebbero indotto i dirigenti milanesi a frenare i contatti.