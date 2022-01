La Juventus è attesa da un match impegnativo contro il Milan in campionato per la 23^ giornata. In tale occasione Allegri non potrà contare su Leonardo Bonucci, attualmente infortunato. Il difensore sarà disponibile dopo la pausa per le nazionali. Proprio Bonucci intanto è stato criticato in maniera deciso in una recente intervista dall'ex difensore del Torino e della Juventus Pasquale Bruno. L'attuale commentatore televisivo ha sottolineato che gli piacerebbe fare l'arbitro e avrebbe il carattere giusto per farlo, aggiungendo come la prima cosa che farebbe è sanzionare i simulatori, mettendo in tale categoria anche il difensore della Juventus.

Secondo Bruno, infatti, Bonucci nel campionato italiano farebbe ciò che vuole mentre con la Nazionale in due minuti è stato espulso.

Parole pesanti nei confronti del difensore bianconero: non è la prima volta che Bruno critica giocatori della Juventus. Era già successo qualche mese fa sia con Cristiano Ronaldo che con Federico Chiesa; quest'ultimo era stato definito da Bruno come un giocatore che farebbe sceneggiate, accentuando i falli subiti.

L'ex difensore Pasquale Bruno ha criticato il difensore della Juventus Bonucci

'Mi piacerebbe arbitrare: avrei il carattere giusto. E ammonirei subito tutti i simulatori, tanto li conosco uno per uno', queste le dichiarazioni di Pasquale Bruno in una recente intervista al Corriere della Sera.

L'ex difensore ha aggiunto: 'Tutti gridano e si mettono le mani in faccia appena sfiorati, uno di questi è Bonucci. Nel campionato italiano fa quello che vuole, con la nazionale italiana è stato espulso dopo due minuti'.

Nell'intervista Bruno ha sottolineato anche l'atteggiamento di José Mourinho, attualmente settimo in classifica che la Roma, che da quando è ritornato in Italia ha criticato molto gli arbitri.

A tal riguardo ha detto: 'Prendete Mourinho: la Roma è settima e lui dà la colpa agli arbitri. Ma si può?'.

Il commentatore televisivo ha parlato dell'episodio in Milan-Spezia e del calcio scozzese

L'ex difensore Pasquale Bruno ha poi rimarcato l'episodio che ha visto protagonista l'arbitro Serra in Milan-Spezia, il quale non ha concesso il vantaggio in un'azione che era poi finita con il gol dei rossoneri con Messias.

Secondo Bruno l'arbitro ha sbagliato ma non bisogna polemizzare troppo.

In particolare ha preso l'esempio del campionato scozzese, dove l'ex difensore ha giocato, in cui a sua detta si pensa solo a giocare e non c'è spazio per le polemiche. Ha aggiunto: 'Guai a chi simula in Scozia'.