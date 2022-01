La Juventus, in queste ore, ha dato il benvenuto a Dusan Vlahovic. I bianconeri avranno un nuovo bomber ma potrebbero presto avere un esterno in meno. Infatti, la Juventus starebbe pensando alla cessione di Dejan Kulusevski. Il numero 44 juventino sarebbe finito nel mirino del Tottenham che lo vorrebbe in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Ma stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, gli Spurs avrebbero chiesto alla Juventus anche Rodrigo Bentancur. Ma il club bianconero avrebbe declinato l'offerta per l'uruguaiano. Infatti, la Juventus non sarebbe disposta a cedere Bentancur in prestito.

L'asse tra i bianconeri e il Tottenham, però, va monitorato con grande attenzione.

La Juventus pensa a qualche uscita

La Juventus, in questi giorni, sta lavorando in maniera molto intensa sul mercato. Infatti, i bianconeri hanno deciso di acquistare Dusan Vlahovic ma il mercato bianconero non sembra essere chiuso e la società starebbe pensando di cedere Dejan Kulusevski. Lo svedese non avrebbe dato le giuste garanzie a Massimiliano Allegri e una sua partenza potrebbe aprire a una nuova entrata. La Juventus starebbe monitorando le piste che portano a Nahitan Nandez e a Denis Zakaria. Ma i bianconeri arriveranno a uno di questi due giocatori solo in caso di una cessione.

La Juventus, inoltre, non vorrebbe privarsi di Kulusevski solamente in prestito ma vorrebbe l'inserimento di un obbligo di riscatto e il Tottenham sarebbe disposto ad accettare questa formula.

Adesso non resta che attendere di capire se le parti troveranno un accordo definitivo. Gli Spurs si sarebbero fatti avanti anche per Rodrigo Bentancur, ma la Juventus non aprirebbe alla possibilità di cedere il suo numero 30 in prestito. Inoltre, sull'uruguaiano ci sarebbe anche l'Aston Villa che avrebbe presentato un'offerta da 20 milioni.

Ma la Juventus ha declinato pure questa proposta. Anche perché i bianconeri in caso di cessione di Bentancur dovrebbero versare il 30% al Boca Juniors. Dunque, sembra difficile che la Juventus possa cedere Bentancur a determinate cifre. In ogni caso anche il futuro dell'uruguaiano va tenuto sotto controllo in questi ultimi giorni di mercato perché non sono da escludere sorprese.

Visite mediche terminate per Vlahovic

Questa mattina, 28 gennaio, Dusan Vlahovic ha sostenuto le visite mediche per la Juventus. Il calciatore poco dopo le 15 ha lasciato il JMedical per andare alla Continassa. Vlahovic, inoltre, ha già avuto modo di conoscere uno dei suoi nuovi compagni di squadra. Infatti, il bomber serbo ha parlato con Leonardo Bonucci visto che lo ha incontrato proprio al JMedical. Lo scatto del primo incontro tra Vlahovic e il numero 19 juventino è stato condiviso dalla Juventus sui social.