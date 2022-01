La trasferta di Roma per la Juventus è stata agrodolce. Infatti, la squadra ha ottenuto una vittoria incredibile, ma la brutta notizia è arrivata da Federico Chiesa. Il numero 22 juventino, nel primo tempo, ha chiesto il cambio per un problema al ginocchio. Fin da subito le sue condizioni sono apparse piuttosto serie. Stamani 10 gennaio, Federico Chiesa, accompagnato dal papà Enrico, si è presentato al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti strumentali. Questi esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e adesso sarà necessaria l'operazione.

Dunque, la Juventus e Massimiliano Allegri perderanno Federico Chiesa per diversi mesi. Adesso resta da capire se con questo infortunio la società intenderà intervenire sul mercato.

Allegri per Chiesa

La Juventus, nei prossimi mesi, perderà uno dei giocatori più importanti. Infatti, Federico Chiesa rientrerà solo la prossima stagione vista la rottura del crociato. Adesso, la Juventus dovrà troverà il modo di sostituirlo poiché questa è una tegola davvero pesante. I bianconeri, il 12 gennaio, saranno in campo per la sfida di Supercoppa e la sensazione è che per questa partita il tecnico livornese dovrà fare di necessità virtù. Infatti, oltre a Federico Chiesa, la Juventus non avrà a disposizione nemmeno gli squalificati Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt.

Per quanto riguarda la difesa, la speranza è di ritrovare Leonardo Bonucci. Mentre al posto di Juan Cuadrado probabilmente ci sarà Mattia De Sciglio match winner della partita contro la Roma. L'assenza più pesante però sarà quella di Federico Chiesa. Adesso resta da capire chi giocherà al suo posto: la sensazione è che Massimiliano Allegri possa affidarsi a Federico Bernardeschi e Dejan Kulusevski.

Dopodiché si dovrà capire se la società interverrà sul mercato oppure no visto che Chiesa starà fermo almeno per sei mesi.

La Juventus pensa alla Supercoppa

La Juventus questa mattina 10 gennaio è tornata alla Continassa per preparare la gara contro l'Inter. Per questa sfida, Massimiliano Allegri avrà diverse assenze e in particolare dovrà fare a meno di Federico Chiesa, Matthijs de Ligt e Juan Cuadrado.

Mentre si spera di ritrovare Leonardo Bonucci. Danilo, invece, tornerà a disposizione, ma difficilmente sarà titolare visto che è fermo da alcuni mesi. In ogni caso Massimiliano Allegri avrà ancora qualche giorno per decidere come schierare la sua Juventus. Quello che sembra certo è che in difesa ci sarà il ritorno di Giorgio Chiellini e al suo fianco ci sarà uno fra Daniele Rugani e Leonardo Bonucci. Anche se resta da capire se il numero 19 juventino potrà recuperare oppure no.