Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose con colpi a parametro zero. Nelle idee dei dirigenti milanese sarebbe finito anche il nome di Filip Djuricic, finito leggermente ai margini del progetto di Dionisi. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e sarebbe molto apprezzato da Simone Inzaghi perchè potrebbe utilizzarlo sia come seconda punta che come mezzala. Il calciatore si libererebbe a parametro zero in estate e verrebbe considerato come possibile erede di Alexis Sanchez. Il cileno non dovrebbe essere confermato per il prossimo anno perché percepisce uno stipendio troppo oneroso per i nuovi budget degli Zhang.

L'ex Benevento, che rappresenta un'ottima occasione di mercato, creerebbe un leggero scetticismo perché è spesso infortunato ma le sue caratteristiche tecniche sarebbero molto apprezzate dal tecnico ex Lazio.

Ci sarebbe anche il consenso di Ginter per l'Inter

La società milanese avrebbe accelerato anche per Matthias Ginter. Il calciatore non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con il Borussia Moenchengladbach ed avrebbe accettato anche la squadra allenata da Inzaghi per continuare la sua carriera. Sarebbe un ottimo profilo che potrebbe dare il cambio a Milan Skrinar sul centrodestra poiché conosce molto bene i meccanismi della difesa a tre. L'Inter avrebbe messo un contratto quadriennale da circa quattro milioni di euro all'anno e, se la trattativa dovesse andare in porto, potrebbe anche decidere di far cassa sacrificando Stefan De Vrij.

L'olandese sarebbe ricercato in Premier League da Everton e Tottenham ed avrebbe una valutazione di circa quaranta milioni di euro. Cifra che, se dovesse arrivare, potrebbe convincere la dirigenza cinese a dare il via all'operazione perchè consentirebbe di mettere a segno una netta plusvalenza dopo averlo ingaggiato a parametro zero quando si è svincolato dalla Lazio di Claudio Lotito.

Dembele sarebbe vicino alla Juve

La Juventus, invece, sarebbe molto vicina al colpo Ousmane Dembele. L'esterno del Barcellona ha il contratto in scadenza nel 2022 e non avrebbe ancora raggiunto l'accordo per un possibile rinnovo. Le voci dalla Spagna prevederebbero il trasferimento a Torino anche se sulle tracce dell'ex Borussia Dortmund ci sarebbe anche il Paris Saint Germain.

Dembelè potrebbe essere l'erede di Dejan Kulusevksi. L'ex Parma, infatti, verrebbe messo sul mercato per fare cassa e garantire ai dirigenti degli Agnelli un proficuo bottino da investire per profili più congeniali all'assetto tattico di Massimiliano Allegri. Sulle tracce dello svedese ci sarebbe l'Arsenal.