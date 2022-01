L'Inter sarebbe al lavoro per individuare i profili che potenzierebbero la rosa per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, nel mirino, oltre a Gianluca Scamacca, ci sarebbero anche Franck Kessie e Paulo Dybala. Per il centravanti del Sassuolo dovrebbero essere sborsati circa trenta milioni di euro con la possibilità di inserire qualche contropartita tecnica come Andrea Pinamonti e Lorenzo Pirola per abbassare le pretese economiche. Giuseppe Marotta studierebbe anche i colpi a parametro zero e, dopo aver ingaggiato Hakan Calhanoglu nella scorsa estate, sarebbe pronto a strappare al Milan anche l'ex Atalanta.

Il centrocampista non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 con i rossoneri per le alte pretese che avrebbe avanzato. Circa otto milioni di euro all'anno che la società di Elliott non avrebbe intenzione di sborsare. I nerazzurri potrebbero intavolare una trattativa proponendogli una parte fissa con relativi bonus legati alle prestazioni. Sulle sue tracce ci sarebbero però anche altri club come Barcellona, Juventus e Paris Saint Germain. A parametro zero potrebbe arrivare anche l'ex attaccante del Palermo che, dopo l'ingaggio di Dusan Vlahovic da parte dei bianconeri, potrebbe non raggiungere l'accordo per il rinnovo del contratto. La sua richiesta sarebbe di circa dieci milioni di euro all'anno.

I dirigenti nerazzurri potrebbero mettere sul piatto un quinquennale da circa sette milioni di euro più ulteriori bonus.

Il Napoli vorrebbe ingaggiare il talento del Sassuolo

Un altro obiettivo dell'Inter, Giacomo Raspadori, potrebbe, invece, trasferirsi al Napoli. I partenopei lo starebbero seguendo come erede di Dries Mertens.

Le sue caratteristiche piacerebbero molto a Luciano Spalletti che potrebbe collocarlo come terminale offensivo nel 4-2-3-1. La valutazione sarebbe di circa venti milioni di euro ma il colpo potrebbe essere finanziato dalla qualificazione del club campano alla prossima edizione della Champions League. Con l'arrivo di Raspadori, però, potrebbe fare la valigie Andrea Petagna trattenuto fortemente dal tecnico di Certaldo.

L'ex Spal avrebbe voglia di giocare con maggior frequenza e, sempre in estate, potrebbe decidere di valutare le proposte in arrivo. Precedentemente, anche l'Inter lo avrebbe voluto per concedere a Edin Dzeko di tirare il fiato considerati i troppi impegni. Il Napoli, però, non avrebbe voluto cederlo ai nerazzurri per evitare di rinforzare una diretta concorrente del campionato italiano. La valutazione del centravanti si aggirerebbe sui quindici milioni di euro.