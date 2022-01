La Juventus è al lavoro in questi ultimi giorni di mercato per acquistare un centrocampista dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic. Il preferito sembra essere Denis Zakaria, l'alternativa è Nahitan Nandez, che il Cagliari potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto. L'eventuale arrivo di un giocatore a centrocampo dipende però dalle cessioni, in particolar modo dalla partenza di uno fra Bentancur e Kulusevski, o magari di tutti e due. In tal caso potrebbero arrivare sia Zakaria che Nandez. Intanto si lavora anche per il Calciomercato estivo. Sull'argomento ha voluto parlare Enzo Bucchioni.

Secondo il noto giornalista sportivo la Juventus a giugno potrebbe rinforzare il centrocampista con l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. I preferiti sembrano essere Jorginho e De Jong. Il nazionale italiano è in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società inglese a prezzo agevolato. Sarebbe cedibile anche il centrocampista olandese, non è un caso che il Barcellona vorrebbe rinforzarsi nel calciomercato estivo con un giocatore come Kessié. L'ivoriano potrebbe trasferirsi nella società catalana a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Milan a giugno.

La Juventus potrebbe acquistare Jorginho o De Jong e Romagnoli a giugno

'Allegri vuole soprattutto un centrocampista e a giugno la Juventus farà di tutto per acquistare Jorginho che ha il contratto in scadenza nel 2023'. Queste le dichiarazioni di Enzo Bucchioni in riferimento al calciomercato estivo della Juventus. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Interessa anche De Jong, il Barcellona lo sostituirebbe con Kessié'.

Come è noto il centrocampista olandese non sarebbe considerato un titolare da Xavi anche perché il tecnico del Barcellona vorrebbe valorizzare Pedro e Gavi e aggiungerci un giocatore con maggior fisicità come Kessié. Secondo Bucchioni la Juventus potrebbe acquistare un difensore a giugno. Il preferito sembra essere Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.

Il giocatore arriverebbe a parametro zero.

Il mercato della Juventus

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha parlato anche delle possibili partenze della Juventus. Oltre a Kulusevski, Bentancur e Ramsey, che potrebbero lasciare la società bianconera negli ultimi giorni di mercato, si valutano le cessioni anche di altri giocatori ma nel calciomercato estivo. Potrebbe essere De Ligt uno dei partenti della Juventus a giugno, considerando che ci sono diverse società interessate al difensore. Bucchioni ha parlato anche di Dybala come possibile cessione per la Juventus.

La società bianconera cercherà di prolungare l'intesa contrattuale in scadenza a giugno.