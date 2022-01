La Juventus chiude il mese di gennaio con un pareggio contro il Milan. Tanti i match impegnativi in cui la squadra bianconera ha ritrovato punti e consapevolezza. La Juve è riuscita a mettere in difficoltà il Napoli e il Milan in campionato ma anche l'Inter in Supercoppa italiana, perdendo negli ultimi secondi dei tempi supplementari. Attualmente i bianconeri sono quinti, a -1 dall'Atalanta che però deve recuperare un match. Il pareggio contro il Milan ha comunque messo in evidenza i problemi nella finalizzazione delle azioni da gol da parte della Juventus.

Per questo negli ultimi giorni si parla molto del possibile arrivo di una punta, in particolar modo di Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina sembra essere il preferito dalla società bianconera, che avrebbe offerto 35 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Dejan Kulusevski ai toscani. Diversi giornali, come La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, confermano la possibilità che la società bianconera possa cercare di acquistarlo già a gennaio. Ne è convinto anche Giacomo Scutiero, che su Twitter in questi giorni sta twittando molto in merito al possibile arrivo di Vlahovic alla Juventus già a gennaio. Il giornalista sportivo in uno dei recenti tweet pubblicati ha menzionato una dichiarazione del giornale La Nazione che parla di una volontà da parte di Vlahovic di trasferirsi solo alla Juventus.

Scutiero ha parlato del possibile approdo di Vlahovic alla Juventus

''La Nazione: Vlahovic vuole soltanto la Juventus e non ascolterà altre proposte. La Fiorentina non può perderlo a zero e restano solo due chance: scontro pubblico col giocatore che conviene zero e aprire alla Juve ad una somma minore. E quindi...". Queste le dichiarazioni di Giacomo Scutiero, che ha riportato una dichiarazione del giornale La Nazione in riferimento al possibile approdo alla Juventus di Dusan Vlahovic.

Il giocatore della Fiorentina vorrebbe solo la società bianconera, lo dimostrerebbe anche la volontà del giocatore di non accettare un'eventuale offerta dell'Arsenal che sarebbe arrivata alla società toscana.

Il mercato della Juventus

Gli ultimi giorni di mercato saranno molto importanti per il futuro della Juventus. Se si dovessero concretizzare le partenza di Aaron Ramsey e Arthur Melo, potrebbero arrivare uno o due centrocampisti ma anche una punta.

I preferiti sembrano essere Denis Zakaria, in scadenza di contratto a giugno, e Nicolò Rovella, il cui cartellino è di proprietà della società bianconera ma è in prestito al Genoa fino a fine stagione. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere proprio Dusan Vlahovic, anche se la Juventus potrebbe acquistare anche altri giocatori, magari in prestito fino a fine stagione. Piace Martial del Manchester United.