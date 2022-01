La Juventus è attesa da settimane di Calciomercato importanti in questo fine gennaio. Potrebbero arrivare un centrocampista ed una punta soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Aaron Ramsey. La società bianconera è al lavoro anche per il calciomercato estivo. I principali investimenti potrebbe essere posticipati proprio a giugno. Si valutano rinforzi giovani e di qualità, fra questi spicca il nome di Dusan Vlahovic, che la Fiorentina attualmente valuta circa 70 milioni di euro. A giugni però sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società toscana.

Per questo potrebbe essere ceduto ad un prezzo minore rispetto a quello attuale. A parlare del possibile approdo di Vlahovic alla Juventus è stato Giacomo Scutiero. Sul suo profilo di Twitter il giornalista sportivo ha dichiarato che la punta della Fiorentina è attualmente l'unico giocatore per il quale la Juventus potrebbe offrire una somma importante per acquistarlo. Ha poi aggiunto che la punta aveva raggiunto un'intesa con la società bianconera già ad ottobre in quanto il suo unico desiderio è quello di giocare alla Juventus. Non è un caso si parli di una volontà di Vlahovic di non trasferirsi all'Arsenal a gennaio.

''Vlahovic è l'unico giocatore per il quale la Juventus spenderebbe di più di quanto vorrebbe. L'unico''.

Queste le dichiarazioni di Giacomo Scutiero sul suo profilo Twitter. Il giornalista sportivo ha aggiunto: ''Quando Dušan a Ottobre ha detto Sì, l'accordo era totale: commissioni ad agenti note e incluse.

Last but not least: Vlahović vuole tanto la Juve da non pretendere la Champions''. Secondo il giornalista sportivo il giocatore avrebbe quindi già un'intesa con la Juventus e potrebbe approdare nella società bianconera anche se quest'ultima non dovesse qualificarsi alla Champions League. Dichiarazioni importanti che spiegherebbero anche il motivo per cui Vlahovic non vorrebbe trasferirsi all'Arsenal.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società inglese sarebbe pronta ad offrire 70 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che però avrebbe deciso di rimanere alla Fiorentina fino a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta a gennaio. In caso di partenza di Aaron Ramsey potrebbero arrivare due giocatori in scadenza di contratto a giugno e per questo a prezzo agevolato. Ci si riferisce al centrocampista Denis Zakaria e alla punta Sardar Azmoun. Il giocatore dello Zenit San Pietroburgo potrebbe essere acquistato per circa 5 milioni di euro.