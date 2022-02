La dirigenza rossonera è felice dell'andamento del Milan in questa stagione e starebbe pensando di rinforzare ulteriormente la rosa nel prossimo Calciomercato estivo. I rossoneri dovranno sostituire con ogni probabilità Franck Kessie, il quale andrà in scadenza di contratto e gli obiettivi per rimpiazzarlo sarebbero Malinosvkyi e Renato Sanches, La dirigenza cercherà anche di acquistare un difensore centrale e l'obiettivo numero uno sembra essere Sven Botman del Lille.

Calciomercato Milan, possibile trattativa per Malinosvkyi

Il Milan sa che avere Daniel Maldini e Brahim Diaz come unici interpreti del ruolo di trequartista non può essere abbastanza per affrontrare un'intera stagione e il primo potrebbe partire in prestito per giocare con più costanza per fare esperienza.

Brahim Diaz, invece, ha lottato per ritrovare la sua forma migliore dopo il Covid e sta sopportando il peso del ruolo praticamente da solo, quindi un altro trequartista potrebbe essere acquistato per la prossima stagione. Il 28enne dell'Atalanta Ruslan Malinosvkyi sarebbe un obiettivo della dirigenza rossonera. Ha un contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro, con la dirigenza che lo sta osservando per classe, potenza, esperienza e fisicità. Anche Yacine Adli arriverà quest'estate una volta terminato il prestito al Bordeaux, ma ciò non esclude necessariamente l'arrivo di un altro trequartista centrale.

Calciomercato Milan, Botman e Renato Sanches potrebbero arrivare dal Lille

Kessie avrebbe deciso di provare una nuova avventura dopo la permanenza al Milan, e squadre come Inter e Barcellona sono in corsa per ingaggiarlo. La dirigenza rossonera ora sa che deve colmare un vuoto a centrocampo, e avrebbe già individuato il giocatore adatto.

L'obiettivo numero uno per prendere il posto dell'ivoriano è Renato Sanches. I dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara hanno provato di tutto per cercare di anticipare il suo arrivo a gennaio, ma Kessié ha rifiutato di raggiungere il Tottenham e Samu Castillejo non è partito, quindi i rossoneri non hanno potuto affondare il colpo.

Il Milan proverà a chiudere una doppia operazione di mercato con il Lille che potrebbe portare anche Sven Botman in Italia con un affare potenzialmente da 50-60 milioni di euro per il duo. Sarebbe un investimento importante che conferma la fiducia di Maldini e Massara nelle qualità di entrambi i giocatori, che potrebbero diventare il fulcro del futuro del Milan. I rossoneri infatti con il possibile arrivo di Botman regalerebbero a Stefano Pioli una coppia di assoluto spessore completata da Tomori,