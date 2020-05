Il calciomercato della prossima estate potrebbe essere caratterizzato da tante trattative improntate su scambi o affari low cost.

In Italia attualmente le società più chiacchierate dal punto di vista del mercato sono Inter e Juventus. La società bianconera è impegnata soprattutto nella ricerca di rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. La società di Suning, invece, vuole puntellare una rosa già competitiva dopo gli ingenti investimenti effettuati nelle scorse sessioni di mercato estiva e invernale.

Il tecnico Antonio Conte avrebbe chiesto soprattutto dei rinforzi per gli esterni di centrocampo. Sulla fascia destra in questo momento, considerando che appare difficile la conferma di Victor Moses, gli unici pressoché certi di una permanenza la prossima stagione sono Antonio Candreva e Danilo D'Ambrosio. Fra l'altro quest'ultimo spesso è stato adattato da Conte come terzo difensore della difesa a tre.

Intanto, secondo 'Il Corriere dello Sport', il tecnico pugliese avrebbe chiesto alla sua dirigenza un acquisto sulla fascia.

Il nome fatto da Conte sarebbe quello di Joao Cancelo, terzino portoghese del Manchester City.

L'ex Juventus Joao Cancelo potrebbe ritornare all'Inter

Secondo il noto giornale sportivo romano 'Il Corriere dello Sport', su richiesta di Conte l'Inter avrebbe individuato in Joao Cancelo il possibile rinforzo per la fascia destra in vista della prossima stagione. Il portoghese classe '94 sta faticando nella sua esperienza al Manchester City, chiuso dall'inglese Walker.

Proprio per questo non è escluso un ritorno all'Inter, club in cui aveva già giocato nella stagione 2017-2018, giunto in prestito con diritto di riscatto dal Valencia.

Le ultime stagioni di Joao Cancelo

A fine stagione 2017-2018, nonostante l'ottimo rendimento, Joao Cancelo non venne riscattato dalla società di Suning poiché vennero considerati troppi i 40 milioni di euro richiesti dal Valencia. Pertanto ci fu il trasferimento alla Juventus, dove ha giocato nella stagione 2018-2019.

Dopo appena una stagione in bianconero, la scorsa estate c'è stato lo scambio fra Juve e Manchester City (più conguaglio a favore della società bianconera) che ha portato Joao Cancelo in Inghilterra e il brasiliano Danilo a Torino.

L'eventuale arrivo del portoghese a Milano sarebbe importante per Conte in quanto il tecnico pugliese ama giocatori tecnici e di buona corsa.

Il portoghese, come caratteristiche, è considerato come piuttosto simile al colombiano della Juventus Juan Cuadrado, da sempre apprezzato da Conte, ma che non fece in tempo ad allenare in bianconero.