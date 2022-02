La Juventus è attesa da un mese di febbraio molto impegnativo. Dopo il buon pareggio contro l'Atalanta, arrivato nei minuti di recupero, la società bianconera sfiderà nei prossimi match prima il Torino venerdì 18 febbraio e poi il Villarreal nel match dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. L'ultimo match di febbraio è contro l'Empoli. Sarà un mese importante anche per la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno, ovvero Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Oltre a questo però si lavorerà anche per il Calciomercato estivo, con la società bianconera che potrebbe rinforzare il centrocampo e la difesa.

Ne ha parlato anche Niccolò Ceccarini. Secondo il giornalista, la società bianconera potrebbe acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e un difensore se dovesse partire de Ligt. A proposito dell'olandese, si parla di un interesse concreto di Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea, che non avrebbero problemi a garantire i 100 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Per quanto riguarda invece i rinforzi, potrebbero arrivare proprio dalla società inglese. Come dichiarato dal giornalista sportivo, la Juventus potrebbe acquistare Jorginho, in scadenza di contratto a giugno 2023, e il difensore Antonio Rudiger, in scadenza di contratto a giugno.

Il centrocampista Jorginho e il difensore Rudiger potrebbero trasferirsi alla Juventus

''La Juventus è sulle tracce di Jorginho, che già Sarri avrebbe voluto portare a Torino. Il suo contratto con il Chelsea scadrà il 30 giugno 2023''. Queste le dichiarazioni di Niccolò Ceccarini in merito al possibile approdo alla Juventus di Jorginho nel calciomercato estivo.

Il giornalista sportivo ha sottolineato che il nazionale italiano ha un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione ma la Juventus non avrebbe problemi a garantirglieli. Per quanto riguarda la difesa, la Juventus potrebbe ingaggiare Rudiger, anche se come dichiarato da Ceccarini le richieste d'ingaggio del difensore tedesco sono importanti: ''C’è anche una possibilità da non sottovalutare, quella che porta a Rudiger".

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di 12 milioni di euro netti a stagione che il tedesco chiederebbe come stipendio per un contratto almeno fino a giugno 2026. Altro nome che piace alla società bianconera è quello del brasiliano Bremer, valutato circa 35 milioni di euro dal Torino ma che a differenza di Rudiger si 'accontenterebbe' di un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di uno fra Rudiger e Bremer dipenderà dalla partenza o meno di de Ligt. Il difensore attualmente ha un contratto fino a giugno 2024 con la Juventus. Se dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera potrebbe rimanere a Torino anche nella stagione 2022-2023. Sarà atteso anche il nuovo difensore Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno.