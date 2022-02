La Juventus dopo il pareggio contro l'Atalanta in campionato è attesa da tre mach importanti a febbraio. Prima il derby di Torino, poi l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal, poi il match di campionato contro l'Empoli. Sono giorni importanti anche per il mercato, sia per quanto riguarda i possibili acquisti del Calciomercato estivo che alcune cessioni che potrebbero concretizzarsi già a febbraio. Come è noto il mercato in Svizzera finisce il 15 febbraio. A tal riguardo si parla di un interesse concreto del Basilea per Kaio Jorge, giocatore brasiliano rimasto alla Juventus nonostante a gennaio si era parlato di un suo possibile trasferimento al Granada o al Sassuolo.

Alla fine il giocatore ha deciso di rimanere alla società bianconera. Si pensava ad un suo possibile impiego in Coppa Italia contro il Sassuolo. Allegri lo ha schierato nei minuti finali. Per questo non è da scartare la possibilità lasci la Juventus per raccogliere più minutaggio. L'arrivo di Vlahovic potrebbe diminuire ulteriormente l'impiego del brasiliano, che al Basilea potrebbe crescere ulteriormente.

Il giocatore Kaio Jorge potrebbe trasferirsi in prestito al Basilea a febbraio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Kaio Jorge potrebbe lasciare la Juventus in prestito entro il 15 febbraio. Il brasiliano piace al Basilea e come noto il mercato in Svizzera finisce a metà del mese. Il giocatore a gennaio ha rifiutato le offerte di Granada e Sassuolo perché convinto di potersi giocare le possibilità alla Juventus.

Alla fine però è stato impiegato solo pochi minuti in Coppa Italia contro il Sassuolo, per questo una sua partenza potrebbe concretizzarsi a breve. Al Basilea avrebbe la possibilità di raccogliere più minutaggio in un campionato evidentemente meno competitivo di quella italiano. L'arrivo di Vlahovic e la promozione di Aké in prima squadra potrebbe agevolare la partenza in prestito del brasiliano.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe acquistare un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco ed un difensore in caso di cessione di De Ligt. Per l'olandese si parla di una partenza a giugno, con tante società pronte ad offrire una somma importante alla Juventus.

La società bianconera potrebbe attingere dal Chelsea per rinforzarsi, sono due i giocatori che piacciono delle società inglese. Parliamo del centrocampista Jorginho, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che quindi potrebbe arrivare a prezzo agevolato, e del difensore Antonio Rudiger, che va in scadenza di contratto a giugno ma che vorrebbe un ingaggio di almeno 12 milioni di euro netti a stagione.