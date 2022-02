L'Inter sarà sicuramente tra le protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri attueranno una piccola rivoluzione a centrocampo vista la probabile uscita di Matìas Vecino e Arturo Vidal, oltre ai dubbi su Stefano Sensi, e Roberto Gagliardini. Il nome in pole position è Davide Frattesi, ma il centrocampista del Sassuolo non sarà l'unico colpo in mezzo al campo. Potrebbe tornare in auge un'altra pista, Rodrigo De Paul, che non sembra aver convinto a pieno l'Atletico Madrid in questa prima stagione nella capitale spagnola.

Anche la Juventus sta già lavorando per la prossima estate. I bianconeri cercano rinforzi in difesa visto che Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non sono più giovanissimi e il nome in cima alla lista degli obiettivi sarebbe quello di Alessio Romagnoli.

Inter su De Paul

In casa Inter potrebbe tornare in auge un vecchio obiettivo la prossima estate: Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino è stato molto vicino ai nerazzurri già l'estate scorsa ma i problemi economici non hanno permesso al club di chiudere il suo acquisto. Ne ha approfittato l'Atletico Madrid, che ha assecondato le richieste dell'Udinese versando nelle casse dei friulani tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Il rendimento non ha convinto a pieno i Colchoneros in questa stagione e proprio per questo motivo in estate si sta paventando un suo addio.

Ventuno le presenze raccolte in Liga ma i numeri sono impietosi, con zero gol e un solo assist, ben lontani dai numeri raccolti con l'Udinese (solo l'anno scorso nove reti e nove assist in campionato). L'Inter fiuta l'affare e avrebbe cominciato a sondare il terreno con il club spagnolo negli ultimi giorni. La valutazione del classe 1994 si aggira sui 30 milioni di euro, ma Marotta proverà a soffiarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Da non sottovalutare il fatto che l'Atletico è interessato a Lautaro Martinez e potrebbe provare a proporre De Paul e un conguaglio da 40-45 milioni di euro per arrivare al Toro e in questo modo il club meneghino avrebbe anche la liquidità necessaria per sostituirlo.

Juventus su Romagnoli

La Juventus è in cerca di rinforzi in difesa per l'estate, visto che Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non danno più garanzie dal punto di vista fisico.

Ai bianconeri piace Alessio Romagnoli e avrebbero già avviato contatti con il suo entourage, visto che è in scadenza di contratto con il Milan. Le trattative per il rinnovo sono bloccate visto che i rossoneri sarebbero pronti a proporre 3 milioni a stagione, rispetto ai 5 milioni percepiti attualmente, mentre la Juve potrebbe arrivare a 4 milioni netti più bonus, avvicinandosi alla cifra percepita attualmente dal difensore.