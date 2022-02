La Juventus è attesa da un mese di febbraio impegnativo per il calcio giocato ma anche per il mercato. La società bianconera incontrerà i giocatori in scadenza di contratto a giugno, ovvero Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. L'unico giocatore che non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera è il portiere ex Genoa, che potrebbe andare a giocare titolare in una società del campionato italiano. A giugno però potrebbero esserci cessioni importanti che agevolerebbero nuovi investimenti.

Si è parlato molto di de Ligt nelle ultime settimane, che piace a diverse società. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Arthur Melo. Molto dipenderà dalla seconda parte della stagione, ma il brasiliano non sembra essere considerato molto utile al progetto da Allegri, anche se tecnico toscano lo ha elogiato nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Verona ma anche nel post partita. Un'eventuale offerta importante per il brasiliano potrebbe agevolare però la sua partenza. A tal riguardo si parla di un interesse concreto del Milan, soprattutto se Frank Kessié dovesse lasciare la società rossonera a parametro zero a giugno.

Il centrocampista Arthur Melo potrebbe approdare al Milan a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Milan potrebbe acquistare a giugno il centrocampista Arthur Melo. Il brasiliano piacerebbe molto alla società rossonera, in quanto sarebbe il giocatore ideale in un centrocampo a due con Tonali al suo fianco. Arriverebbe come sostituito di Frank Kessié, in scadenza di contratto a giugno.

Proprio l'ivoriano piacerebbe molto alla Juventus in quanto garantirebbe fisicità e impostazione di gioco al centrocampo bianconero. La società potrebbe lasciar partire il brasiliano per circa 35 milioni di euro, una somma che potrebbe essere investita per rinforzi importanti nel settore avanzato. Fra i giocatori graditi dalla Juventus ci sarebbe Zaniolo, che potrebbe lasciare la Roma se non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League.

Il centrocampista ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare non solo settore avanzato e centrocampo ma anche la difesa a giugno. Piace molto Bremer del Torino come difensore centrale, oltre ad Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Potrebbe arrivare anche un terzino sinistro, considerando che Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe esser ceduto per far cassa. Piacerebbe Cambiaso del Genoa, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2023.