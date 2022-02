Con la chiusura del Calciomercato invernale, che ha regalato tanti colpi di scena e colpi importante, si inizia a pensare già alla sessione estiva di calciomercato.

Tra le società più attive sul fronte mercato, c'è l'Inter di Simone Inzaghi, che dopo gli acquisti di Robin Gosens e di Felipe Caicedo, guarda al futuro ed in particolare alla prossima stagione. La dirigenza nerazzurra starebbe monitorando diversi profili per rinforzare le corsie esterne a disposizione di Inzaghi. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe quello di Andrea Cambiaso, esterno italiano in forza al Genoa, che grazie a delle ottime prestazioni con la maglia del Grifone ha attirato su di sé l'interesse dei maggiori top club italiani.

Cambiaso piace ai nerazzurri

L'Inter sta monitorando la vicenda con molta attenzione, ma deve fare i conti con l'interesse di altri due club italiani molto importanti, ovvero la Juventus a caccia di un esterno mancino viste le prestazioni non sempre convincenti di Alex Sandro, e soprattutto dell'Atalanta di Gasperini, a caccia del possibili sostituto di Robin Gosens e che a giugno, potrebbe salutare anche Hans Hateboer.

Infine, per l'estate i nerazzurri stanno monitorando anche altre due situazioni: ovvero quelle di Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, talenti italiani del Sassuolo, che da tempo sono nel mirino del club interista.

Inter, il punto dei rinnovi: da Perisic a De Vrij

Oltre agli acquisti per la prossima sessione estiva di calciomercato, l'Inter sta lavorando sul fronte rinnovi per blindare i calciatori più importanti a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Se per il rinnovo di Brozovic la strada sarebbe ormai tracciata, più complicate sono le situazioni legate due perni dello scacchiere tattico nerazzurro, ovvero Ivan Perisic e Stefan De Vrij. Partiamo dall'esterno croato, che chiede un triennale per continuare la sua esperienza milanese. In quest'ottica, ci sono degli aspetti da limare, visto che la dirigenza nerazzurra offrirebbe un contratto biennale da quattro milioni di euro, che va a scontrarsi con la richiesta di sei milioni da parte dell'entourage dell'ex Wolfsburg e Bayern Monaco.

Discorso simile anche per quanto riguarda De Vrij, che a fine stagione potrebbe essere ceduto e accasarsi al Tottenham del grande ex Antonio Conte, che vede nel centrale olandese il possibile faro della difesa degli Spurs per la prossima stagione. In caso di cessione, l'Inter non si farà trovare impreparata e punta al centrale del Torino Glenson Bremer, obiettivo numero per la difesa.