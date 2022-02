La Juventus dopo aver rinforzato il settore avanzato nel mercato di gennaio con Vlahovic ed aver aggiunto al centrocampo un giocatore fisico e bravo anche nel supportare le punte come Zakaria, potrebbe decidere di effettuare un altro grande acquisto a centrocampo. Serve un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che possa dare anche esperienza e qualità al gioco della Juventus. Fra quelli seguiti dalla società bianconera c'è Jorginho, campione d'Europa con l'Italia e con il Chelsea e che recentemente con la società inglese ha vinto anche il mondiale per club.

Il riferimento del centrocampo della nazionale italiano del commissario tecnico Mancini va in scadenza di contratto a giugno 2023 e dopo diverse stagioni al Chelsea potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. A 31 anni potrebbe essere un acquisto importante, d'esperienza oltre al fatto che è abituato a vincere e potrebbe costituire un riferimento per i tanti giovani della Juventus. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro ma con un'offerta da 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società inglese. La Juventus potrebbe inserire anche una contropartita tecnica per diminuire l'esborso economico da presentare al Chelsea.

Al tecnico degli inglesi piace Alex Sandro, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2023.

Il brasiliano Alex Sandro possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Jorginho

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Alex Sandro come contropartita tecnica per l'acquisto di Jorginho. Il terzino brasiliano va in scadenza di contratto a giugno 2023 e nelle ultime stagioni ha deluso regalando prestazioni discutibili.

A giugno sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale e potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla cessione del suo cartellino. La Juventus lo valuta circa 12 milioni di euro. Potrebbe essere offerto al Chelsea per Jorginho, valutato circa 30 milioni di euro. In questo modo la Juventus potrebbe attutire l'esborso economico, spendendo circa 20 milioni di euro in contanti.

Alex Sandro piace a Tuchel, il tecnico tedesco lo avrebbe voluto anche diverse stagioni fa da tecnico del Paris Saint Germain. Considerando il rientro di Chilwell che potrebbe arrivare ad ottobre, Alex Sandro potrebbe essere molto utile, come titolare o eventualmente come alternativa a Marcos Alonso.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri rinforzi soprattutto per il settore avanzato. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sono Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo, il primo valutato circa 40 milioni di euro, il secondo 30 milioni di euro. Uno dei due potrebbe arrivare se dovesse partire Moise Kean.