La Juventus rimedia un pareggio importante in Champions League contro il Villareal. 1 a 1 il risultato finale dell'andata degli ottavi di finale, dopo 60 minuti giocati molti bene dai bianconeri. Nella parte finale la squadra di Allegri si è difesa subendo il gol del pareggio di Parejo. Ottima la prestazione di Dusan Vlahovic, non solo per aver segnato il gol dopo pochi secondi dall'inizio ma anche per il modo in cui è riuscito a ricevere i palloni e supportare il settore avanzato bianconero. L'ex Fiorentina ha giocato insieme a Morata, che ha dato un gran contributo in difesa.

Non è stato schierato invece Moise Kean, rimasto in panchina per tutto il match. Il classe 2000 sta deludendo le aspettative in questa stagione soprattutto in considerazione dell'investimento effettuato dalla Juventus per acquistarlo dall'Everton. E' arrivato in prestito con obbligo di riscatto a giugno 2023 per circa 35 milioni di euro. La Juventus potrebbe decidere di anticipare il suo acquisto a giugno per poi cederlo alle società interessate. Fra queste ci sarebbe il Paris Saint Germain, considerando che Mbappé va in scadenza di contratto a giugno e che Icardi potrebbe essere ceduto.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe riscattare Kean e cederlo al Paris Saint Germain.

La società francese lo acquisterebbe anche in considerazione dell'ottima stagione disputata dalla punta nel 2019-2020 proprio in Francia. Il Paris Saint Germain lo acquistò in prestito dall'Everton, disputando 26 match e segnando 13 gol. In questa stagione alla Juventus sta deludendo le aspettative, arrivato nell'ultimo giorno di mercato dopo la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United, ha giocato fino ad adesso 20 match in campionato segnando 3 gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno.

A questi bisogna aggiungere un match di Supercoppa Italiana e 5 partite disputate in Champions League con un gol. Potrebbe essere acquistato dalla Juventus per poi essere ceduto a circa 30 milioni di euro al Paris Saint Germain, in questo modo attutirebbe l'investimento effettuato con l'Everton.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di sostituire Moise Kean con un altro giovane italiano.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera spicca il nome di Giacomo Raspadori, che in questa stagione sta giocando titolare nel Sassuolo. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, più o meno la somma che la Juventus potrebbe ricavare dalla partenza di Kean, che potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain.