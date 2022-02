La Juventus potrebbe rinforzare in maniera decisa il centrocampo nel Calciomercato estivo. Dopo l'acquisto di Vlahovic, potrebbe arrivare un grande giocatore anche in un settore che in questa stagione ha avuto diverse problematiche. L'arrivo di Zakaria ha dato fisicità e inserimenti ma servirebbe un giocatore in grado di garantire qualità al gioco bianconero, che si aggiungerà a Rovella, di ritorno dal prestito al Genoa. Potrebbe essere Paul Pogba il rinforzo tanto atteso per il centrocampo. Il francese è in scadenza di contratto a giugno e non prolungherà l'intesa contrattuale con il Manchester United.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di società importanti come Paris Saint Germain e Real Madrid, che non avrebbero problemi a garantirgli l'ingaggio che attualmente guadagna, circa 14 milioni di euro a stagione. Stipendio che difficilmente potrà garantirgli la Juventus, dell'argomento ne ha parlato anche Guido Tolomei. Sul suo account di Twitter il giornalista sportivo ha dichiarato che sarebbe stato Allegri ad aver contattato il francese per un suo possibile ritorno alla Juventus. Starà al giocatore decidere se accettare eventuali offerte importanti come quelle del Paris Saint Germain o del Real Madrid o eventualmente se ritornare nella società che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Il giornalista Tolomei ha parlato del possibile ritorno di Pogba alla Juventus

'Nell’affare Pogba si inserisce in prima persona anche Mister Allegri che stabilisce una linea diretta col francese. Ancora dubbi sul suo futuro, come detto da mesi, starà a lui scegliere tra i soldi (eventuali, al momento nessuna offerta al rialzo) e la 'sua' Juve.' Questo il post pubblicato da Guido Tolomei sul suo profilo di Twitter.

Dichiarazioni che confermerebbero come il tecnico toscano potrebbe fare il mercato della Juventus, almeno nel caso di Pogba. D'altronde Allegri e Pogba hanno un ottimo rapporto professionale ed umano, come dimostrano diversi video pubblicati qualche stagione fa in alcune sfide in allenamento a basket o nel segnare più gol. Non sarà facile ingaggiare il centrocampista francese, considerando che attualmente guadagna circa 14 milioni di euro netti a stagione.

La Juventus potrebbe offrire circa 10 milioni di euro a stagione a Pogba

L'arrivo di Pogba potrebbe concretizzarsi se dovesse accettare una diminuzione dell'ingaggio, magari con l'inserimento di bonus attivabili al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. La Juventus potrebbe offrirgli circa 10 milioni di euro più bonus a stagione, con il vantaggio dell'ingaggio a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.