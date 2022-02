La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale, ma potrebbe esserlo anche in quello estivo. La società bianconera potrebbe rinforzarsi ulteriormente, acquistando giovani di qualità e cedendo quei giocatori che hanno il contratto vicino alla scadenza e che guadagnano molto. Su tutti spicca il nome di Alex Sandro, in scadenza a giugno 2023 e che guadagna circa 6 milioni di euro a stagione.

Sarà importante anche l'incontro che la società bianconera avrà con i giocatori in scadenza a giugno, su tutti Paulo Dybala e Federico Bernardeschi.

Inoltre pare difficile che la Juventus riscatti il cartellino di Alvaro Morata, in quanto servirebbero circa 35 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. Per questo è lecito attendersi un grande investimento nel settore avanzato dopo Vlahovic. Fra i giocatori seguiti c'è sicuramente Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024.

L'amministratore delegato della società romana Thiago Pinto ha recentemente dichiarato che Zaniolo potrebbe lasciare la Roma in caso di offerta importante. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, considerando che a giugno sarà a due anni dalla scadenza della sua intesa contrattuale. Per averlo la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Moise Kean e una somma in contanti di circa 10 milioni di euro.

Zaniolo potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato a giugno con il centrocampista Niccolò Zaniolo. Il giocatore della Roma potrebbe fare una nuova esperienza professionale e gradirebbe un eventuale approdo nella società bianconera. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, considerando che è in scadenza di contratto a giugno 2024.

La società bianconera potrebbe utilizzare una contropartita tecnica per l'acquisto del centrocampista: potrebbe essere Moise Kean, valutato circa 30 milioni di euro. In tal caso la somma in contanti da pagare sarebbe di circa 10 milioni di euro.

A proposito della punta della nazionale italiana la Juventus lo ha prelevato dall'Everton nel recente calciomercato estivo in prestito di due anni con riscatto a giugno 2023 per circa 35 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere anche al mercato dei parametri zero a giugno. Ci sono diversi giocatori che piacciono alla società bianconera e che potrebbero migliorare centrocampo e difesa. Su tutti Paul Pogba del Manchester United, Franck Kessié e Alessio Romagnoli del Milan.

Il francese ha un ingaggio importante, per questo la società bianconera potrebbe decidere di ingaggiare l'ivoriano. Fra l'altro il giocatore del Milan ha anagraficamente tre anni in meno del francese. Sempre dalla società rossonera potrebbe arrivare il difensore Romagnoli, che in prospettiva potrebbe sostituire Chiellini, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023.