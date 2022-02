La Juventus a breve incontrerà tutti i giocatori in scadenza di contratto a giugno. Sono ben cinque quelli che potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero avendo l'intesa contrattuale fino a giugno. Ci riferiamo a Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Attualmente si parla molto del possibile prolungamento contrattuale dell'argentino e del colombiano, oltre a quello del centrocampista della nazionale italiana. Non ci sono invece notizie in merito al possibile incontro con Perin e De Sciglio, anche se soprattutto il terzino è stimato in maniera importante dal tecnico Massimiliano Allegri che lo ha voluto alla Juventus.

Per quanto riguarda invece il secondo portiere bianconero, la Juventus potrebbe offrirgli un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagna nella società. Per questo potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale, anche perché avrebbe la possibilità di giocare titolare. Se dovesse lasciare la Juventus potrebbe arrivare al suo posto un giocatore cresciuto nel settore giovanile bianconero e come tale utile anche per la lista di giocatori da presentare alla Uefa per la partecipazione alla Champions League. Parliamo di Emil Audero, portiere della Sampdoria.

Il portiere Audero potrebbe approdare alla Juventus se dovesse partire Perin

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus se dovesse partire Perin a giugno potrebbe decidere di acquistare Emil Audero.

Il classe 1997 arriverebbe come secondo portiere e potrebbe essere molto utile anche per la lista Uefa per la Champions League. È cresciuto nel settore giovanile bianconero giocando nella Primavera. Si è poi trasferito alla Sampdoria dove attualmente è il titolare. La società bianconera potrebbe decidere di investire sul giocatore, valutato circa 10 milioni di euro.

Audero potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 2 milioni di euro a stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus a giugno potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera spiccano Alessio Romagnoli, Paul Pogba e Frank Kessié. Il difensore potrebbe essere un rinforzo importante, anche perché di piede sinistro e alla lunga potrebbe sostituire Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023.

Si valutano però anche le cessioni, soprattutto dei giocatori che hanno un ingaggio importante e che sono in scadenza a giugno 2023. Fra questi spiccano il nome di Alex Sandro, che anche in questa stagione non sta disputando prestazioni ideali. Ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società spagnole per il brasiliano.