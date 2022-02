La Juventus dopo il mercato di gennaio dovrà lavorare alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Sono cinque quelli che potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera a fine stagione. Si parla soprattutto di Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi, ma anche Mattia Perin e Mattia De Sciglio hanno dimostrato di essere giocatori molto importanti per la Juventus. Soprattutto il terzino grazie alla sua duttilità è stato molto utile al tecnico Massimiliano Allegri. Basti pensare a Roma-Juventus e al gol del 4 a 3 dei bianconeri segnato proprio dal terzino.

La Juventus potrebbe offrire a tutti i giocatori un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagnano, le uniche eccezioni sarebbero Dybala e Cuadrado, che guadagnerebbero lo stesso stipendio. Difficile che la società bianconera confermi ad esempio i 2,5 milioni di euro a stagione a De Sciglio e potrebbe offrire circa 2 milioni di euro a stagione. Se non dovesse accettare il terzino potrebbe lasciare a parametro zero la Juventus. Fra le società interessate ci sarebbe la Fiorentina, soprattutto perché a giugno Odriozola ritornerà al Real Madrid per fine prestito.

Il terzino De Sciglio potrebbe trasferirsi alla Fiorentina a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Fiorentina potrebbe ingaggiare De Sciglio se il terzino dovesse lasciare la Juventus a parametro zero a giugno.

Come è noto è in scadenza e sarà decisivo l'incontro fra le parti previsto nel mese di febbraio. De Sciglio si sta dimostrando molto importante per Allegri, anche perché può giocare come terzino. Ha infatti sostituito molto bene a gennaio sia Danilo sulla fascia destra che Alex Sandro su quella sinistra. Proprio a Roma ha giocato da terzino sinistro, segnando il gol decisivo del 4 a 3.

Un'alternativa come De Sciglio potrebbe essere molto importante ma un'eventuale offerta della Fiorentina potrebbe essere considerata dal giocatore. Anche perché sarebbe un titolare nella società toscana.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere dei giocatori a parametro zero ma altri ne potrebbe anche ingaggiare.

Fra i giocatori seguiti che vanno in scadenza a fine stagione spiccano sicuramente Paul Pogba e Frank Kessié per il centrocampo e Alessio Romagnoli per la difesa. Altro giocatore che piace alla società bianconera è Ryan Gravenberch, in scadenza con l'Ajax a giugno 2023. A fine stagione sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società olandese, proprio per questo potrebbe essere acquistato a prezzo agevolato. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.