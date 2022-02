La Juventus ha ufficializzato negli ultimi giorni di mercato l'acquisto di Dusan Vlahovic. Un investimento importante quello effettuato per l'ex giocatore della Fiorentina e costato circa 75 milioni di euro. La punta andrà a guadagnare circa 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Il giocatore potrebbe migliorare in maniera evidente il settore avanzato bianconero, anche in considerazione delle problematiche evidenziate nella realizzazione delle azioni da gol nella prima parte della stagione. Vlahovic ha ufficializzato il suo approdo nella Juventus anche tramite un post su Instagram, che è stato commentato da diversi sportivi.

Fra questi, Miralem Pjanic, Frank Ribery e di Milinkovic Savic. E proprio il commento del centrocampista della Lazio ha avuto tantissime interazioni da parte dei sostenitori della Juventus che hanno chiesto al giocatore di raggiungere Vlahovic in bianconero. Il centrocampista serbo piace molto al tecnico Massimiliano Allegri e non è da scartare la possibilità che la società bianconera possa fare un'offerta alla Lazio nel Calciomercato estivo.

Milinkovic Savic ha commentato il post di Vlahovic riferito al suo approdo alla Juventus

Fra i giocatori che hanno commentato il post su Instagram di Vlahovic che ufficializzava il suo approdo alla Juventus, ce n'è stato uno anche di Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio è compagno di nazionale di Vlahovic e gli ha scritto: 'Te lo meriti, ti auguro il meglio'.

Parole importanti che hanno suscitato molto clamore mediatico, soprattutto da parte dei sostenitori bianconeri che hanno chiesto a Milinkovic Savic di trasferirsi alla Juventus. A tal riguardo, nelle ultime stagioni si è parlato molto di un possibile approdo del centrocampista nella società bianconera. Alcune indiscrezioni di mercato hanno sottolineato come la Lazio volesse acquistare Bentancur durante il calciomercato invernale perché giocatore gradito da Sarri.

La Juventus avrebbe chiesto in cambio proprio il centrocampista serbo. Di certo con il contratto in scadenza a giugno 2024, in caso di mancato prolungamento, Milinkovic Savic potrebbe lasciare la società laziale a giugno. La sua valutazione di mercato è di circa 80 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare ulteriormente il centrocampo nel calciomercato estivo.

Di certo non sarà semplice acquistare Milinkovic Savic, a meno che la società bianconera decida di effettuare una cessione importante. Si parla molto della possibile partenza di De Ligt, valutato circa 80 milioni di euro dalla Juventus. Milinkovic Savic non è l'unico giocatore seguito dalla società bianconera per il centrocampo. Piacciono anche Gravenberch dell'Ajax, Paul Pogba del Manchester United e Frank Kessié del Milan, quest'ultimi due in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno.