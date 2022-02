La Juventus in questa stagione può contare su un altro riferimento importante oltre ai solito Bonucci, Chiellini, Danilo e Dybala. Parliamo di Matthijs de Ligt, che sta dimostrando non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano la sua importanza per la squadra bianconera. Ottima la prestazione contro il Torino con gol, altra partita disputata in maniera importante in Champions League contro il Villareal fino al gol degli spagnoli, in parte responsabilità dell'olandese. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e secondo le ultime notizie di mercato vorrebbe rimanere alla Juventus.

Per il difensore si parla anche di possibile prolungamento di contratto fino a giugno 2026 con un ingaggio da circa 8 milioni di euro a stagione più 4 milioni di euro di bonus. La recente intervista che ha visto protagonista la compagna di de Ligt AnneKee Molenaar conferma il fatto che i due si trovano molto bene a Torino. La modella ha sottolineato che il suo posto preferito sono le Langhe e che quando hanno i tempo i due visitano il Piemonte. La conferma di de Ligt nella stagione 2022-2023 potrebbe dipendere dalla qualificazione alla Champions League. Se non dovessero arrivare i ricavi derivanti dalla massima competizione europea, la società bianconera potrebbe essere costretta a monetizzare dalle cessioni.

Il difensore de Ligt vorrebbe rimanere alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il difensore de Ligt vorrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2022-2023. Il giocatore si trova bene a Torino e potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera, in scadenza a giugno 2024. Sarà importante però la qualificazione alla Champions League, che significherebbe non solo prestigio ma anche ricavi importanti per la società bianconera.

Diverse le società interessate al difensore olandese, su tutte il Paris Saint Germain, il Barcellona e il Chelsea. Di certo se la Juventus decidesse di cederlo potrebbe chiedere una somma di almeno 100 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Sarà importante però per la Juventus cercare di costruire una squadra che possa essere competitiva nella stagione 2022-2023, considerando le problematiche riscontrate nell'attuale.

Potrebbero arrivare rinforzi importanti a centrocampo e nel settore avanzato. Molto dipenderà dalle cessioni, a tal riguardo si parla della possibile partenza di Moise Kean, che la Juventus riscatterebbe dall'Everton per poi cederlo al Paris Saint Germain. Al suo posto potrebbe arrivare una delle rivelazioni del campionato italiano, la punta del Sassuolo Giacomo Raspadori, valutato circa 30 milioni di euro dalla società emiliana.