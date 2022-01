La Juventus, in queste ultime ore, è molto attiva sul mercato. I bianconeri starebbero per cedere Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur al Tottenham, mentre in entrata si starebbe lavorando per Denis Zakaria. Ma quello dello svizzero potrebbe non essere l'unico colpo in entrata. Infatti, Cherubini vorrebbe prendere anche Nahitan Nandez: la Juventus starebbe lavorando per trovare un accordo anche con il Cagliari e con lo stesso calciatore. In caso di arrivo il sudamericano numericamente sarebbe il sostituto di Dejan Kulusevski.

Kulusevski al Tottenham: operazione da oltre 40 milioni

La Juventus, in queste ore, starebbe definendo il passaggio di Dejan Kulusevski al Tottenham. Lo svedese passerebbe agli Spurs in prestito con obbligo di riscatto che avverrà a determinate condizioni. Il Tottenham acquisterà definitivamente Kulusevski in caso di qualificazione alla Champions League o al raggiungimento da parte del giocatore della metà delle presenze da qui alla fine della stagione.

Ma gli inglesi e la Juventus starebbe per chiudere anche per Rodrigo Bentancur. Il Tottenham prenderebbe l'uruguaiano a titolo definitivo per un totale di 25 milioni di cui 19 di parte fissa. Mentre le cifre per Kulusevski sarebbero decisamente più altre e andrebbero in prospettiva oltre i 40 milioni.

Con l'uscita probabile di questi due giocatori, la Juventus avrebbe messo a segno un nuovo colpo a centrocampo: si tratterebbe di Denis Zakaria. Lo svizzero dovrebbe arrivare per circa 3,5 milioni più 3,5 di bonus. Il Borussia Moenchengladbach avrebbe già dato il suo assenso e si aspetterebbe solo la chiusura dell'operazione Bentancur.

Ma la Juventus non vorrebbe fermarsi al solo Zakaria e sarebbe al lavoro anche per arrivare a Nandez. Adesso resterebbe da trovare l'accordo con il Cagliari, non è da escludere l'inserimento di Kaio Jorge nella trattativa.

Ramsey verso la permanenza

La Juventus sta quindi riuscendo a fare un mercato di gennaio ricco di colpi di scena.

La speranza di alcuni tifosi bianconeri, però, era quella di cedere Aaron Ramsey: un giocatore che non gioca quasi mai per via dei tanti infortuni e che guadagna molto. Ma Ramsey avrebbe rifiutato tutte le offerte, perciò dovrebbe restare a Torino almeno fino a giugno. Adesso resta da capire se resterà ai margini della squadra oppure no. Ma la permanenza di Arthur e il possibile arrivo di Zakaria e forse di Nandez lasciano intendere che Ramsey dovrebbe restare fuori dal progetto tecnico della Juventus.