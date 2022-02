La Juventus potrebbe essere una delle protagonista del Calciomercato estivo. Un mercato che sembra dipendere però dalle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. Tante le situazioni in bilico fra i giocatori della rosa bianconera. C'è il rischio di lasciare la società a parametro zero per Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio. Tuttavia, l'unico che sembra sicuro di lasciare Torino è il portiere, che potrebbe decidere di andare a giocare titolare. Anche nel match di Coppa Italia contro il Sassuolo di essere un giocatore molto affidabile, facendo parate importanti soprattutto nel primo tempo.

In questi giorni si parla molto del contratto di Juan Cuadrado, la Juventus potrebbe offrirgli un prolungamento contrattuale di una stagione con opzione per quella successiva. Il motivo di questo è l'età avanzata del giocatore, che ha 34 anni. Il colombiano vorrebbe almeno un contratto di due anni, la società bianconera invece inserirebbe l'opzione che si attiverebbe al raggiungimento di determinati obiettivi. Potrebbero essere le presenze che il giocatore raccoglierà nella stagione 2022-2023.

La Juve potrebbe offrire a Cuadrado un contratto fino a giugno 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus vorrebbe offrire un contratto di una stagione a Juan Cuadrado con opzione per la stagione successiva.

Il terzino vorrebbe almeno un contratto di due anni, nel mese di febbraio le parti potrebbero incontrarsi per decidere l'eventuale prolungamento contrattuale. Quello che sembra certo è che sia il giocatore che la società bianconera vorrebbero proseguire insieme. La Juventus a breve incontrerà anche gli altri giocatori in scadenza a giugno.

De Sciglio potrebbe prolungare fino a giugno 2025, per Dybala invece si parla di un possibile prolungamento di contratto fino a giugno 2026 a circa 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus. La società bianconera vorrebbe risparmiare sul costo delle commissioni per l'agente sportivo del giocatore Jorge Antun.

La stagione fin qui disputata da Juan Cuadrado con la Juventus

Anche in questa stagione Juan Cuadrado sta dimostrando di essere un giocatore molto importante per la Juventus, ha disputato fino ad adesso 22 match nel campionato italiano segnando 4 gol, 2 match in Coppa Italia con un gol e altri 5 in Champions League. Per questo sembra difficile che le parti non trovino un'intesa per il prolungamento di contratto. D'altronde non mancano società interessate al giocatore nel caso in cui dovesse lasciare a parametro la Juventus. Il colombiano oltre ad essere importante per il tecnico Allegri è un riferimento della società bianconera.