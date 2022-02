La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale, ma i grandi acquisti potrebbero proseguire anche in estate. La società bianconera potrebbe rinforzare soprattutto il centrocampo, che già a gennaio è stato integrato con l'arrivo di Denis Zakaria. Lo svizzero porta fisicità, ma serve anche la qualità per migliorare l'impostazione di gioco. Per questo la società bianconera potrebbe ingaggiare un giocatore importante, ce ne sono diversi che vanno in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno. Si è parlato molto del possibile arrivo di Paul Pogba, in scadenza con il Manchester United.

Il francese però ha un ingaggio da circa 14 milioni di euro a stagione e solo se dovesse accettarne uno minore potrebbe approdare nella società bianconera.

Nelle ultime ore si parla di un interesse concreto dei bianconeri per Franck Kessié, anche lui in scadenza di contratto a giugno. Il Milan non è riuscito a trovare un'intesa contrattuale con il giocatore. I rossoneri avrebbero offerto circa 6 milioni di euro a stagione, il giocatore vorrebbe 8 milioni di euro a stagione. La Juventus sarebbe pronta a presentargli un'importante offerta, anche in considerazione del fatto che non ci sarebbero costi di cartellino da fronteggiare. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto anche di Paris Saint Germain e Barcellona.

Kessié potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Franck Kessié a fine giugno a parametro zero. Il centrocampista ivoriano va in scadenza di contratto con il Milan a giugno e potrebbe rappresentare un innesto importante per la società bianconera. Oltre a portare fisicità garantirebbe anche qualità e si integrerebbe molto bene con Denis Zakaria e Manuel Locatelli.

Sul centrocampista ci sarebbe l'interesse concreto anche del Paris Saint Germain e del Barcellona, che da tempo seguono il giocatore del Milan.

La Juventus potrebbe offrirgli circa 8 milioni di euro a stagione, più o meno quello che il giocatore avrebbe chiesto al Milan per prolungare la sua attuale intesa contrattuale.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero non solo per acquistare il centrocampista ma anche un difensore. Se dovesse partire Matthijs De Ligt, la società bianconera potrebbe ingaggiare Alessio Romagnoli, anche lui come Kessié in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Il difensore sarebbe utile perché di piede sinistro e alla lunga potrebbe sostituire Giorgio Chiellini.

Romagnoli potrebbe aggiungersi a Gatti, giocatore già acquistato dalla Juventus a gennaio e rimasto in prestito al Frosinone fino a fine stagione.