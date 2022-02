Nel posticipo di Serie A, questa sera lunedì 7 febbraio alle ore 20:45 si affronteranno presso lo stadio Arechi, la Salernitana di mister Colantuono e lo Spezia di Thiago Motta, in un match particolarmente importante in chiave salvezza.

Il punto sulla Salernitana

Dopo un avvio di campionato disastroso, la squadra campana potrà scendere in campo con tantissimi volti nuovi, infatti nel mercato di riparazione di gennaio, la società granata, ha ingaggiato 11 nuovi calciatori.

Probabilmente Colantuono manderà in campo un un 4-3-2-1 provato più volte negli ultimi giorni al Mary Rosy durante gli allenamenti.

Non tutti i nuovi acquisti potranno scendere in campo, poichè alcuni di essi sono arrivati da pochissimi giorni, e altri invece vengono da molti mesi senza aver effettuato un'intera partita.

In porta Belec dovrebbe fare posto al nuovo numero uno Sepe. Dinanzi a lui sulle corsie esterne dovrebbero giocare Mazzocchi e Ranieri, mentre a centro della difesa dovrebbero esserci Dragusin e Fazio; Gyomber dovrebbe quindi partire dalla panchina. A centrocampo, dovrebbero giocare il rientrante Lasanna Coulibaly, Radovanovic e Kastanos. In attacco dovrebbero trovare spazio Verdi e Ribery (favorito su Bohinen, che deve raggiungere ancora la forma migliore) e come unica punta ci sarà con molta probabilità Djuric (anche se dovrebbe esserci un ballottaggio con Bonazzoli e Mousset).

Ederson e Mikael, essendo arrivati due giorni, fa si accomoderanno molto probabilmente in panchina.

Causa l'espulsione nell'ultima partita, non sarà della gara Veseli, squalificato. Quasi certamente assenti Di Tacchio, Schiavone, Mamadou Coulibaly e Ruggeri. In tribuna dovrebbero quindi andare Kechrida e Gagliolo.

Stasera il DS Sabatini sarà presente allo stadio Arechi per sostenere i suoi uomini, ma ancora non è dato sapere se siederà in panchina o in tribuna.

Le probabili formazioni

Questi i probabili 11 titolari delle due formazioni:

Salernitana (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Ranieri, Dragusin, Fazio; L.Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Ribery, Verdi; Djuric.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Kiwior, Maggiore, Gyasi; Kovalenko, Verde, Manaj.

Le speranze salvezza dei campani

Stasera prima della partita, intorno alle ore 18, i tifosi granata si raduneranno per scortare il pullman dei giocatori della Salernitana fino allo stadio. Una sorpresa in particolare per i nuovi calciatori che andranno di lì a poco a indossare la casacca granata, alcuni anche per la prima volta.

La salvezza sembra un'impresa ardua: la Salernitana è attualmente all'ultimo posto in classifica con 10 punti e la zona salvezza è lontana 10 lunghezze (il Cagliari si trova a quota a 20 punti), anche se c'è da dire che la Salernitana ha due gare da recuperare (e il Venezia, terzultimo a 18 punti, ne deve recuperare una).